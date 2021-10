Un símbolo del agravio a Alicante: exportar en un tren que viaja sobre rieles de hace 70 años

El tren que partió ayer con destino al Reino Unido cargado con frutas y verduras de la provincia y Murcia es un símbolo dulce y amargo de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde están empeñados que no vayamos. Dulce porque hay que echarle mucho valor para lanzar esta iniciativa en un momento como este; enviar un tren frigorífico semanal que es el primer enlace ferroviario de mercancías de la historia entre nuestra provincia y un destino europeo, Londres en este caso. Si eso no es empuje comercial y capacidad exportadora que baje Dios y lo vea. Pero amargo porque nos devuelve a la triste realidad: ese tren circulará por vías que tienen ¡70 años! Por mucho que empujemos lo hacemos contra un muro de cemento. Competir así es imposible. Cuando luego se habla del sentimiento de agravio de Alicante y algún cabeza de huevo dice desde Madrid o desde València que eso es una percepción equivocada le podemos mandar un trozo de raíl que es pura arqueología. Nosotros queremos estar en el siglo XXI, pero nos anclan a una realidad, imposible de cambiar, propia del siglo pasado. El puerto de Alicante sigue a la cola del Corredor Mediterráneo, lo que hay en inversión va a otros lugares, dentro o fuera de la Comunidad, que siempre son más estratégicos que nosotros.. o más listos. El enlace al eje de alta velocidad se aleja porque nunca llega. Porque el Ministerio de Transporte lo tiene metido en un cajón. Pero luego no hay agravio. Todo son impresiones nuestras...

Siendo siempre necesarios por su valor semántico, en realidad no hace falta símbolos para demostrar qué hay muy fundadas razones en Alicante para sentir ese agravio. Lo dicen los números. Más concretamente, los de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año. Estamos, ya que hoy es día de trenes, en el vagón de cola de la recuperación en España. Nuestro sector servicios se ha recuperado razonablemente bien y ya está en niveles previos a la pandemia, pero nuestra industria, duramente lastrada por la falta de suministros y el alza meteórica de los precios energéticos, está en una situación lamentable. En el que es el mejor informe de la EPA si tomamos como referencia el ámbito nacional completo, con más de 20 millones de ocupados y las mejores cifras desde 2008, la provincia de Alicante se ha quedado con 48.000 empleados menos por culpa de un sector industrial que es clave para nuestra fuerza como provincia exportadora. Tendríamos que estar en el foco de las prioridades del Gobierno, del Consell. Pero no estamos en ese foco. Por eso hay que hablar de agravio e insistir en ello hasta que se admita que no es una petición vacía o localista. Debemos estar haciendo algo muy mal o tener enemigos muy poderosos. Y ya se sabe lo que se hace con el enemigo. Teresa Ribera nos marcó el camino: ni agua.

Y una cosa más:

Lo hemos repetido muchas veces como un mantra un poco aguafiestas, pero es que la realidad es así: el covid sigue ahí. Ayer llegaron noticias del primer caso en la provincia y en toda la Comunidad de Delta Plus, la temible variante del virus que está haciendo estragos en el Reino Unido. Hay medio millón de personas aún sin vacunar, porque no han querido, que serían los principales causantes de una sexta ola y podrían colapsar completamente nuestro sistema sanitario. No hay excusas negacionistas ni temores absurdos. Hay que tener miedo al virus, no a la vacuna.

Te dejo nuestros titulares destacados: