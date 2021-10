Tele 5, así no

Sintonizas Tele 5 para ver las noticias de las 9 y no das crédito a lo que encuentras. Ya no están por allí los de Sálvame, lo que no quiere decir que el panorama haya mejorado en absoluto. Ahora andan unos desocupados encerrados en una casa divagando sobre sus cuitas. No digo conyugales, que también, sobre sus cuitas a secas. A cuál más inocua. A todo esto, el reloj no se detiene, los minutos van pasando de las nueve de la noche y quien tiene mando en plaza da la impresión de que no tiene ninguna prisa en dar pasó a los informativos que presenta Pedro Piqueras.