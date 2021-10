Ribera quiere que Alicante pague el agua desalada más cara de España

Oltra con el paellazo gastronómico en lontananza ayer durante la rueda de prensa tras la reunión del Consell. La ensalada presupuestaria prorrogada completó el menú del día. El día de ayer dio para mucho. Porque después de conocer la última cacicada de Ribera, nos enteramos de lo de la paella. Aclararé a los malpensados que no estoy hablando del considerable lío que ha provocado el retraso en la presentación de los presupuestos de la Generalitat. Aunque hay que reconocer que tuvo su morbo ver a Mónica Oltra, portavoz del Consell, hacer equilibrios para explicar por qué hay un retraso en la presentación de las cuentas públicas, cuando el retraso lo ha causado ella misma en gran parte. El problema es que el Botànic cada día se parece más a la casa de los líos en la que se ha convertido el Gobierno de Pedro Sánchez, donde no se gana para sustos. Así, las secciones de Política de los periódicos le están robando los titulares a las de Deportes. Más que aprobar unos Presupuestos parece que estamos inmersos en un ajustadísimo final de Liga: "Emoción hasta el final". Se conoce que a juicio de los socios de la coalición no hemos tenido ya un año o dos con suficientes emociones como para que algo tan aburrido como aprobar las cuentas públicas del Gobierno de una comunidad se convierta en una competición. De ahí se deriva sacar del desván conceptos muy manoseados que queremos convertir en "ideas-fuerza" con menos pegada que un peso pluma anémico: "Lo importante es el qué no el cuándo", "Prorrogar los presupuestos tampoco sería un cataclismo", etc, etc. El caso es que estoy aburriéndoles con estas cuestiones menores de dar luz verde a las cuentas de la Comunidad cuando lo importante es que el Consell decidió ayer que la paella valenciana es bien de interés cultura. No se dice nada de todos esos cientos de arroces de esta santa tierra que ni son paellas ni son valencianos. Pero, claro, esos el único BIC que merecen es el del bolígrafo francés. Menos mal que en esta provincia aún nos quedan claras unas cuantas cosas. Especialmente sobre arroz.

Y una cosa más: Decía Woody Allen que comedia es igual a tragedia más tiempo. A veces, no hace falta tiempo porque la tragicomedia brota desde el primer momento. Vean, si no. El crimen, del que les hemos informado, sucedió en Elche y fue terrible y sórdido porque un hombre mató a su casero por un turbio asunto de drogas. El autor dijo primero que fue en defensa propia, pero el cadáver evidenciaba otra cosa. El caso es que el mencionado autor del crimen, albañil de profesión, llamó a su jefe al día siguiente de los hechos para decirle, textualmente, que no iba a trabajar porque había matado a un hombre. Interpelado el patrón por los investigadores que querían comprobar esa llamada, y extrañados de qué no hubiera avisado a la policía, el capataz respondió que tenía que oír a diario tantas excusas de los trabajadores para justificar su ausencia del tajo que la de "he matado un hombre" le pareció una más. Lo que habrá tenido que oír...