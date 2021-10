Los que no han roto un plato en su vida

Tenemos al pitufo de 7 años que parece el doctor Jekyll y mister Hyde, lo mismo es bueno y obediente que se transforma en un rebelde sin causa y contestón. «Sí, pon esa cara ahora, que parece que no has roto un plato en tu vida», le dije ayer tras su enésimo enfado. Me miró con cara de sorpresa y afirmó que él no, «pero tú rompiste un vaso un día». Ay, las expresiones y frases hechas.

Me dio por pensar qué habrá pasado en esas conversaciones entre los miembros del Botànic, que han tenido días y días para cerrar un acuerdo sobre los presupuestos, pero han preferido unos y otros enrocarse, lanzarse cuchillos -metafóricos, por supuesto, seguimos con las expresiones- y dejar una imagen de desconfianza, de fractura, de desacuerdo, de errores en cadena que solo dan oxígeno a la oposición.

¿Qué sucede en el Botànic? ¿Hastío? ¿Cansancio? ¿Lucha de poder o, peor, de egos? ¿Se nos olvidó para quién gobernamos? ¿Estamos pensando ya en las elecciones? ¿O mirándonos el ombligo? Supongo que en los próximos días escucharemos declaraciones en las que intentarán destensar la cuerda, pero la negociación de las cuentas públicas ha dejado el poso de que la crisis interna, que viene de lejos, resulta difícil de reconducir.

Tras explicar al pequeño lo que significaba esa expresión, todo serio me espetó: «Mami, pues yo habré roto tres o cuatro platos en mi vida, pero tú has roto muchos más, que tampoco te portas bien y a veces nos gritas». ¿Cuántos platos se habrán fracturado en esas reuniones antes de sellar el acuerdo de los presupuestos? Por mucho pegamento que haya, me parece que no será suficiente.