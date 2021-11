La estela que perdura

Pervive en la elección de Jonás Trueba, de los Trueba de Billy Wilder de toda la vida, al considerar a Barbara Stanwyck su predilecta. Ustedes no lo saben, pero mi madre, en opinión de todos los que la conocieron, era clavadita a la actriz nacida en Brooklyn a principios del siglo pasado. En el repaso de fotos con la estética formal de los años cuarenta uno advierte en la expresión de quienes la acompañan que, al fijar su mirada en aquella risueña joven recién salida quizá de echar horas en el departamento de García Vinuesa, parecen preguntarse qué hace ella aquí si se ha puesto en marcha «Perdición» por las colinas de Hollywood. Antes de convertirse en un clásico muchos planos afrontaron por aquellas fechas su buena peripecia en el interior de una casa que mezclaba la arquitectura española con el art decó y en la que Fred MacMurray y Eduarg G. Robinson dieron la réplica bajo la atenta mirada de vigilantes a los que hubo que contratar porque en el todopoderoso gigante tampoco se libraron del racionamiento y de algún que otro intento de robo.

Para el realizador de «Todas las canciones hablan de mí» su intérprete favorita «es casi un género en sí misma». No sospechaba que conociera hasta ese extremo a la señora Eloisa, con ese manejo de un compendio de suertes desplegadas al natural con tal de hacerle más llevadera la vida al resto. En su memoria me dispuse a ver «Belle Époque» no solo por el racimo de emociones que transmite, sino porque el director comentó en su día que el rodaje resultó de lo más «armónico» en línea con la atmósfera que una de las Stanwych –la que mejor conozco– se hartó de propiciar en sus dominios sin darse importancia de ningún tipo. Bárbara, ya les digo.