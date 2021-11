La fauna de Halloween

Pues no. No vamos a hablar. Porque el Partido Popular no ejercía ningún control. Fue Luis el Fuerte quien montó estos números de circo con su más difícil todavía. Él solo. Para no aburrirse y beneficiar a los suyos por la gracia de Dios, sin que nadie se enterase de sus trucos de magia. Muchas manos sucias quedan blanqueadas. Pero el PP recibe su segunda condena por la Gürtel. En vez de hablar de estas cuestiones y de las numerosas causas judiciales en trámite aún, centrémonos en el G20 y en la cumbre del clima.

Los líderes mundiales, respecto a la primera cita celebrada en Roma, pretenden conseguir «un sistema fiscal más justo y eficaz» con la puesta en órbita del impuesto global a las multinacionales. Esto contrasta con la propuesta de «bajadas de impuestos» por parte de Casado, que beneficia, como siempre y sobre todo, a las clases dominantes. En lugar de subírselos en la medida de lo necesario, san PP les hace reverencias. Y es que las diferentes formas de ingresos son necesarias para sostener los servicios públicos del mejor modo. ¿Eliminar despilfarros? Sí, gracias. La corrupción ha venido saqueando las arcas del Estado, y los fantasmas, chupasangres, brujas, zombis u hombres lobos de nuestro Halloween político contribuyen a ello.

Dicha resolución llegará a las legislaciones de los países «lo antes posible», desea Pedro Sánchez. Antes de 2023. Ya saben que «las cosas de palacio (y de la política) van despacio». No. No vale esperar tanto para cada avance. A propósito del G20, se habló de salud y economía, claro. Todo va unido, aunque poner el interés económico por encima del meramente humano y de la naturaleza es un modo de violencia. Las personas dejan de serlo, y los ciudadanos, incluso con su propia aprobación, ejercen solo de consumidores, de clientes. El papel de mercancía o como piezas de una maquinaria de vender y comprar en este orden establecido. Por ahí va la deshumanización. La depredación de las políticas económicas y medioambientales.

La reunión en Glasgow contra el cambio climático lo confirma de nuevo. La norma es muy simple. Lo que puedas hacer hoy déjalo para mañana. La emisión de gases sigue en continua sesión, y los desaguisados climatológicos se cuecen en la cocina. Los dirigentes, cargados de polución, se saludan y se dejan hacer fotos. Vuelven a repetir el sermón desde el púlpito, y el calentamiento global circula sin frenos. Recuerden el Acuerdo de París, el tratado internacional de 2015. ¿En qué ha cambiado la situación? Hablan de energías verdes. De ecologismo. De soluciones no para ahora, que tenían que haber llegado hace tiempo, mientras el enfermo crónico no deja de tener calentura y la irresponsabilidad colectiva es imparable. La fauna depredadora de Halloween acecha.

¿Solo se puede aspirar a reducir, como mucho, el peligro de los fenómenos meteorológicos extremos en este masificado mundo? El Darwin del siglo XXI, Edward Wilson, advierte que el futuro de la humanidad podría verse amenazado si no se logra mancomunar esfuerzos a fin de salvar la biodiversidad del planeta.