Insatisfactorio recorrido

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

**

De Sergio Blanco. Dirección: Natalia Menéndez

Una película de carretera está basada en viajes con gente que circula por distintas razones. Eso mismo es esta obra pero en teatro que podía haber sido más interesante. Una familia argentina (sin ningún acento) va hacia un glaciar para esparcir las cenizas del hijo muerto durante la última batalla de la guerra de las Malvinas en junio de 1982. En Puerto Darwin. El padre, la madre, la hija y el novio transitan en coche. Y aparece una joven inglesa sin justificación. Fue la novia del soldado. Por si fuera poco, tiene sexo (no explícito) con el padre y el novio. Respectivamente, Jorge Usón, Goizalde Núñez, Olalla Hernández, Pablo Gómez-Pando y Cecilia Freire. Un funcional reparto y personajes poco apetitosos. Olalla se dirige al público con cierta frecuencia, y Gómez-Pando airea un amplio discurso sobre la teoría de la evolución de Darwin. Las especies cambian a lo largo del tiempo. Dan lugar a otras nuevas. Lo que quiere decir es que aferrarse al ayer o al dolor no conduce a ningún lado. Siempre es preciso asumir cambios beneficiosos y mirar adelante. Es «El salto de Darwin», una obra del francouruguayo Sergio Blanco, dirigida con agilidad por Natalia Menéndez. La coproducción del Teatro Español y Entrecajas, representada en el coliseo alicantino, tiene muestras de teatro documento, y los recursos teatrales revelan un carácter lúdico. La videoescena de Álvaro Luna y la música de Luis Miguel Cobo ambientan un espacio al que se añaden algunos fragmentos de canciones de los 80. Varios los canta Teo Lucadamo (hijo de Aitana Sánchez-Gijón), espectro del fallecido y ayudante técnico. Los choques de personajes tienen poca sustancia y golpes gratuitos. Ni humor ni emotividad, pese a algún empeño como cuando suena «Unchained melody», que es parte de la banda sonora de «Ghost». Bailan la madre y la joven vestida de militar (forzadamente). Evocan al hijo asesinado. El autor invita a la esperanza, a rechazar el horror de las guerras. Pero el texto, las escenas y los papeles no satisfacen por los motivos mencionados.