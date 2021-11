Brugal entra en la máquina (picadora) del tiempo

Como ya le pasara a otras piezas del "caso Brugal" juzgadas o archivadas con anterioridad, a la que ayer comenzó en la Audiencia de Elche le sienta fatal el paso del tiempo. Siendo como es, además, la pieza más importante, los diez años que han pasado desde que estalló aquel escándalo, que ahora ya lo es mucho menos, hacen inevitable tener que trazar un mapa detallado para no perderse y para explicar con cierto sentido los polvos y los lodos que rodean al caso . Porque ha llovido mucho, tal vez demasiado. Nuestro sistema judicial no debería ser ajeno al "factor tiempo" más allá de prescripciones normativas que no se comprenden a veces ni por activa, cuando el delito existió pero el devenir hace que se desvanezca, ni tampoco por pasiva, cuando el devenir hace, al contrario, imposible humanamente saber si eso que llamamos delito se llegó a producir. Además, muchas de las piezas anteriores del Brugal quedaron diluidas con condenas leves o directamente con resonantes exculpaciones o impactantes archivos. Obviamente, esto no favorece la causa que ayer comenzó, porque ha habido sentencias demoledoras contra las acusaciones que fundamentaban las conductas supuestamente corruptas. Los abogados defensores de los acusados se lanzarán, sin duda, en tromba contra la instrucción para evitar que el juicio se celebre. Cabe pensar qué hubiera pasado con estos casos de haberse juzgado no una década después de descubiertos los hechos, sino solo pasado un tiempo prudencial. Cuando la corrupción era de verdad un problema de la sociedad española, no ahora que solo es un mal recuerdo. Esos diez años pesan sobre los acusados, sobre los instructores, sobre el juez, sobre los fiscales y, posiblemente, sobre todos nosotros. Tan mala es una justicia que decide "en caliente" como una justicia que debe meterse en la máquina del tiempo para juzgar. El contexto es importante y ese contexto, en este caso, desapareció hace años.