Carmina Pacheco, in memoriam

Pels anys quaranta, quan, en alguna de les funcions còmiques o líriques que es feien a l’Orfeó d’Alacant, es necessitava una xiqueta, tiraven mà de Carmina. Aquesta experiència li va servir per habituar-se a l’escenari i la va motivar a aprofundir en la lectura dels autors més importants del teatre mundial. Persona autodidacta, va tindre especial atenció a la seua formació interpretativa i de direcció, raó per la qual coneixia a fons les aportacions dels principals teòrics del teatre, com ara Hetkmon, Brecht, Duvignaud, Chejov, Blanchard o Stanislavski. Va treballar amb molts conjunts alacantins, entre ells el Grup de Teatre Valencià Paco Hernández, el Teatro Español Universitario que dirigia Manuel Amengual, el grup de teatre popular del Club de Amigos de la UNESCO, el Teatro Vocacional i Saineters. Els anys seixanta i setanta del segle passat van ser els de màxima activitat d’aquesta excel·lent actriu, encara que va continuar fent teatre fins fa pocs anys.

Al llarg de la seua trajectòria artística va interpretar moltíssimes obres, de les quals cal citar les següents: El pan de todos, d’Alfonso Sastre; Un tal Judas, de Claude Andre Puget i Pierre Bost; Cuando el fuego se apaga, de Jean Jacques Bernard; Inquisición, de Diego Fabri; Casa de muñecas, de Henrik Ibsen; Anillos para una dama, de Antonio Gala, El jardí abandonat, de Santiago Rusiñol i Dones, d’Isabel Clara Simó.

Carmina tenia una veu molt dolça i ben impostada, alhora que sabia donar el matís precís als diàlegs. Per això va poder fer diverses lectures dramatitzades, especialment en la ràdio, i va participar en nombrosos recitals poètics. També es va responsabilitzar de la direcció i del muntatge de diferents obres, com El caballo del caballero, de Carlos Muñiz, i Los títeres de cachiporra, de Federico García Lorca.

L'any 2011 va rebre el premi a tota una trajectòria teatral, atorgat pel jurat de la mostra de teatre amateur Alicante a Escena. En definitiva, Carmina ha sigut una actriu de caràcter de gran força dramàtica, que, per altra part, tenia la virtut d’estar vacunada contra la vanitat.

Que Talia l'acompanye per sempre més!