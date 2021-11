Mucho cuento

La Feria del Libro de mi ciudad se acerca y me han llamado para firmar ejemplares de mi último libro de cuentos. El problema es que no he escrito ningún libro de cuentos. Pero como soy de natural apocado y mi telefoneante exhibe un entusiasmo estremecedor, he dicho que sí. Me ha arrollado con palabras y un torrente de frases y no me ha dejado hablar. No he sabido deshacer el error. Y encima me he puesto estupendo: que sin problemas. Que a qué hora hay que estar en la caseta y qué día. El domingo en la caseta 69, me dice. Y lo repite, 69, como degustando y salivando las sílabas: se-sen-ta-y-nue-ve. Luego emite una risita. Callo. Me hacían gracia esos chistes en tercero de BUP. Aunque Arévalo, para mí, sigue teniendo su duende.