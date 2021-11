Barcala, un alcalde que no debe explicaciones

Sería muy miope negar que ahí existe una oportunidad que cualquier gobernante de bien debe aprovechar en estos tiempos en los que la imagen lo es todo. Pero, hombre, queda feo que se resuelva esto con un comunicado escueto en el que parece que no ha pasado nada y en el que se piden disculpas con la convicción con la que el emérito anunció que no volvería a cazar a Dumbo en sus correrías cinegéticas. Qué oportunidad perdida para Barcala de salir al balcón del Ayuntamiento a pecho descubierto y explicar, como alcalde nuestro que es, que nos iba a hacer la pascua esa mañana, que íbamos a llegar tarde al colegio de nuestros hijos, a nuestro trabajo, a una cita médica... que cientos de miles de horas de la vida de los alicantinos se iban a echar por el sumidero. Y que todo eso iba a pasar no por un imponderable, un accidente o algo similar, sino por algo que estaba previsto como un "daño colateral admisible". Que era por nuestro bien, vamos.

¿No se podía rodar otro día sin hacer ese estropicio? ¿No había una solución alternativa? ¿Hemos hecho lo que le ha dado la gana al señor director de la serie sin posible plan B o es que si no era así se hubieran ido a rodar a Argamasilla de Alba? Una explicación, asumir la responsabilidad, dar la cara e incluso, si la suerte acompaña y el primer edil tiene un buen día, convencernos a todos de que el mal menor era eso, frente a un bien mayor. Pero no. Luis Barcala no es como el alcalde ficticio de Villar del Río. Tal vez porque en el guion del alcalde de Alicante real no está que los afectados por el atasco merezcan una explicación.

Hay líos de tráfico de todos los días y el de ayer en Alicante, que fue un lío de tráfico de película.

En un momento en el que la anulación de las plusvalías por parte del Tribunal Constitucional ha otorgado un suculento atractivo para vender propiedades inmobiliarias, los bancos retoman en la provincia una guerra hipotecaria que nos ha devuelto ya a niveles previos a la pandemia en número de préstamos.

El grifo se ha abierto a tope y no es en absoluto raro que las entidades de crédito se arriesguen con préstamos que cubren entre el 90 y el 100% del valor de compra. Hay mucha liquidez en el mercado y los tipos de interés están en niveles para las hipotecas variables que no superan el 1%. Como en los viejos tiempos, no hay "fair play" que valga y han vuelto los "robos" de clientes entre entidades con tentadoras ofertas en el caso de viviendas de obra nueva. Es la ley del mercado.