España frente a su espejo

En la historia de la Humanidad, tanto en la vida real como en la ficción literaria o en la pintura ha habido espejos que han conseguido merecida fama, sea entendida en sentido elogioso o por sus connotaciones negativas. Y me refiero siempre al espejo como protagonista exclusivo o como metáfora protagónica del texto, la imagen, la música o el cine. No voy a referirles los casos reales porque todas (y todos) hemos pasado largas horas de nuestra vida frente al espejo, no solo el que refleja nuestro retrato físico, sino el espejo moral donde se acomodan el miedo, las dudas, el odio, el amor o las emociones. En cuanto al mundo de la ficción creada por el ser humano, valga retomar el mito de Perseo derrotando a Medusa, cuya mirada convertía en piedra a quien la mirara, gracias al escudo-espejo, Aegis, que le fue entregado al héroe griego por la diosa Atenea. Y hablaríamos del espejo insobornable del cuento de los hermanos Grimm, Blancanieves (hoy prohibido por políticamente incorrecto), en el que la malvada reina solía refugiarse para conocer quién era la más bella. Mutatis mutandis, hay algún que otro narciso de la política española consultando a su espejo mágico si sigue siendo el más guapo, esbelto y osado; en este caso el espejo tiene nombre y apellidos: el CIS, pero puede que no le diga la verdad. O quizá el más estremecedor de los espejos literarios en forma de retrato, el de Dorian Grey, donde el esteta Oscar Wilde da buena cuenta de la condición humana, de sus vanidades, sus miserias, el hedonismo del placer (hoy la erótica del poder) y la degradación real de quien vende su alma por una eterna juventud faustiana (aplicable al disfrute eterno del poder a costa de vender tus principios). La Meninas de Velázquez o Un bar del Folies-Bergère de Manet reflejan en sus espejos quién vigila la escena, quién manda, en el de Velázquez, o cómo hay dos mundos diferentes en un mismo salón: el de la camarera, ajena y ausente, y el del público divirtiéndose, en el caso de Manet. El espejo como testigo incómodo de la verdad; como insobornable oráculo frente a la vanidad; o como metáfora del mundo real.

Y así está España, asomada todos los días frente a su espejo en busca de piropos aduladores o soportando en demasiadas ocasiones su insoportable realidad. Solo hay que mirarse en el espejo que acaban de enseñarle las víctimas de los crímenes de ETA a la delegación de la Unión Europea que visita España con el fin de documentarse sobre el por qué siguen sin resolverse 376 asesinatos de la banda terrorista. Y el espejo contesta en boca de las víctimas de ETA diciéndole a la UE cómo verían en Francia que se rindiera homenaje a los asesinos de Bataclán en París una vez hubieran cumplido sus condenas. Recuerden mis dos admirados lectores que en aquellos atentados del terrorismo islamista del 13 de noviembre de 2015 fueron asesinadas 131 personas y más de 415 resultaron heridas. ¿Qué vemos en nuestro espejo español sobre los crímenes de ETA? De un lado, que los asesinos en su gran mayoría ni tan siquiera han pedido perdón; que los herederos políticos de aquel grupo asesino y terrorista están cómodamente instalados en las instituciones políticas municipales, autonómicas y nacionales; que ETA y sus sucesores siguen sin colaborar con la justicia para que se resuelvan los 376 asesinatos que ha venido a investigar la Unión Europea ante el enfado de los separatistas y sus conmilitones; y de otro, atónitos miembros de la delegación de la UE, que aquí sí, aquí se homenajea impunemente a los asesinos etarras que ya están en libertad.

Y así está España, asomada al vértigo constante de un espejo que mueven a su voluntad unas cuantas minorías separatistas que no quieren saber nada de España, pero que la controlan vía colaboración con el Gobierno para que éste pueda aprobar unos Presupuestos que premian a esas minorías separatistas en detrimento a la mayoría de españoles, representando tan solo un bajísimo porcentaje de voto electoral, y así mantenerse en el poder. ¿Cómo se consigue el apoyo de ERC, PNV y Bildu? Concediéndoles los favores que piden, fundamentalmente dinerarios, identitarios, lingüísticos (véase la imposición del separatismo catalán para blindar que una plataforma como Netflix esté en catalán o de lo contrario no apoyarían los Presupuestos). Y dinero, infraestructuras, inversiones y dinero, mucho dinero. De ahí que Rufián, de ERC se permitiera el descaro de decirle directamente al Gobierno @sanchezcastejon lo de “Calculen bien sus fuerzas, no sé si les queda gasolina para tanto viaje”. O la indecente y cínica declaración del hombre de paz Otegui -epítome de hasta dónde está dañado el espejo de la dignidad de España y hasta dónde cautivo y desarmado el Gobierno frente a sus socios separatistas- al referir que si para que salgan los 200 presos de ETA hay que votar los Presupuestos, los votaremos.

Y no hablamos del espejo que refleja las componendas de los grupos políticos, PSOE, PP y Unidas Podemos, para acomodar a sus intereses los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional porque seguramente estallaría en añicos. ¿El prestigio de los nominados, su imparcialidad, su absoluta independencia, su idoneidad? Indiscutible… para cada uno de los partidos que avalaron a su candidato. Esa es la verdad que nos traslada el espejo de nuestra España a garrotazos (como se encuentra también el PP en su pugna de infantiles egos y supremacistas liderazgos), otra imagen de Goya que no conseguimos desterrar de nuestro espejo colectivo. Y así está España. A más ver… en el espejo de las vanidades.