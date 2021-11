Si hay un tema que preocupa a la mayoría de familias ese es el que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías de sus hijos. Existe un desconocimiento generalizado por parte de los adultos acerca de los juegos a los que juegan sus hijos, qué usos pueden ser adecuados o no o cuál debería ser el tiempo límite permitido de uso de los dispositivos electrónicos.

Los videojuegos son de entre todos estos uno de los usos que más conflictos genera en casa. Como decía anteriormente, muchos de ellos parten de la falta de formación de las familias que les impide entender algunas cuestiones relacionadas con el juego y que con frecuencia acaban en discusiones. Solo entendiendo cómo funcionan los juegos de hoy en día (en línea, en formato multijugador, etc.) podemos comprender el enfado que puede suponer para nuestro hijo que le «cortemos» a mitad de una partida o que le dejemos jugar solo 30 minutos, tiempo insuficiente ni siquiera para completar una partida completa en los juegos más de moda entre los niños como Fortnite, Rocket League o Clash Royale.

Otro motivo de conflictos además del desconocimiento de las familias es lo altamente atractivos que resultan los videojuegos para los cerebros de nuestros hijos. Las compañías de videojuegos llevan un tiempo incorporando a sus equipos psicólogos y expertos en el cerebro humano para introducir características en los videojuegos que generen un mayor deseo de ser jugados, aprovechando lo que la ciencia sabe del cerebro y los estímulos que le hacen disparar dopamina de una manera más intensa. Se genera una pelea desigual ya que los videojuegos de hoy en día están creados específicamente para que tu cerebro quiera seguir jugando.

En este sentido, cualquier cuestión relacionada con los videojuegos tiene un alto poder reforzante para los más pequeños. Son muchas las familias que vienen a mi consulta y me cuentan desesperadas que solo consiguen que sus hijos obedezcan «si le amenazo con quitarle la consola». El uso de los videojuegos resulta ser un reforzador muy potente si se ofrece como recompensa por el buen comportamiento y un castigo muy intenso si se aplica como respuesta al mal comportamiento. Dentro de los videojuegos como premios, son cada vez más los niños que sueñan con poder tener dinero virtual en sus juegos favoritos a través de tarjetas prepago en las cuales se cambia dinero real en moneda del juego que permite conseguir atributos, apariencias de los personajes o skins, nuevas armas u otros elementos que enriquecen la experiencia del juego como bailes (en esto Fortnite fue el pionero).

La introducción del elemento del dinero real en los videojuegos supone un paso más en la relación entre usuario y videojuego. Y es que algunos juegos free to play (gratuitos) permiten mejorar tu rendimiento a través de microtransacciones o compras dentro del propio juego. Un ejemplo de esto es el modo Ultimate de la saga de fútbol FIFA. En este modo online, el jugador puede comprar sobres con moneda del juego que a su vez se obtiene canjeando dinero real. En estos sobres puedes conseguir jugadores que mejoren tu equipo y por tanto te ayuden a ganar más partidos. Este tipo de microtransacciones en las cuales se introduce un elemento de azar para conseguir unos potenciales beneficios suponen un riesgo para los niños que lo utilizan ya que la mecánica usada es similar a las que utilizan las máquinas tragaperras: pequeñas cantidades de dinero para buscar un gran premio con una baja probabilidad de aparición. De hecho, muchos países ya están legislando para regularizar las llamadas loot-boxes o cajas sorpresa, que tienen una dinámica similar a los sobres de FIFA Ultimate.

Por tanto, el consejo en este caso sería supervisar al máximo el uso de los videojuegos en nuestros hijos y evitar en todos los casos el uso de mecánicas tipo loot-boxes por el poder adictivo que ello conlleva. Sin embargo, no todos los juegos utilizan estos procedimientos. En el caso de Fortnite, los pavos (la moneda del juego) te permiten obtener nuevas armas, skins y bailes sin que nada de esto te permita mejorar en el juego, siendo simplemente elementos externos del jugador. En este caso, la diferencia también está en que el premio no es sorpresa sino que cada elemento del juego tiene un valor en pavos que el niño compra o no. Pese a que este tipo de compras es mucho más benigna y no supone un riesgo adictivo, la figura del adulto es clave para limitar el uso de estas compras.

Si estás pensando en comprar una tarjeta prepago para tu hijo como premio por las buenas notas o como regalo de Navidad, recuerda que los niños son grandes expertos en cómo jugar a los videojuegos pero no tienen ni idea de todo lo demás: del cuánto, del cuándo, del cómo y del a qué. Igual que no dejaríamos a nuestro hijo salir solo en bici, de noche, sin saber por dónde merodea y con quién va, eso mismo debemos hacer con los videojuegos. Un acompañamiento muy cercano en el que poder guiarles en ese duro proceso de tener un uso saludable y positivo de los videojuegos.