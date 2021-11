Riña de gatos

La cita celebrada el jueves en la EUIPO con presencia del presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, y del presidente de la Diputación, el popular Carlos Mazón, sólo sirvió a la postre para evidenciar, con todo el estruendo posible, la pugna entre el actual mandatario de la Cámara, Juan Bautista Riera, y su vicepresidente segundo, Carlos Baño, que aspira a ser califa en lugar del califa. Para Riera era la última oportunidad de dirigirse a los empresarios antes de que se celebren elecciones, con lo que no tenía más salida que explicitar en su discurso si iba a presentarse a la reelección o despedirse del auditorio. Optó por lo primero y anunció que concurrirá a por un nuevo mandato. Conocedor de lo que iba a ocurrir, pero saltándose las más elementales normas de cortesía y sentido común que debería mantener quien tiene asiento en el comité ejecutivo de la entidad, Baño lanzó un comunicado horas antes del encuentro anunciando su propia candidatura a la presidencia. Con ello, reventaba el acto, opacando de paso el homenaje a los premiados en el mismo. O no midió las consecuencias o debió pensar que daba igual, lo que como precedente de lo que sería su actuación si alcanzara esa presidencia que tanto anhela siembra el futuro de inquietud en cualquiera de los casos. Saber estar es lo mínimo que puede exigirse al representante de cualquier colectivo, más si va a gobernar una entidad de derecho público.

Riera y Baño habían mantenido previamente varias reuniones para llegar a un pacto y no acabar así. Baño reclamaba no sólo el compromiso de Riera de que, si ahora se presentaba, dimitiría en dos años para cederle a él la presidencia, sino que quería que ese compromiso se recogiera en un documento que Riera debería firmar en una Notaría. Y además exigía que el todavía presidente hiciera público el acuerdo en su discurso de la noche del jueves. Que Riera valorara durante unos días tal posibilidad es prueba de la debilidad con la que afronta este proceso. Pero que Baño fuera capaz de plantear una exigencia como esa demuestra que todas sus proclamas en favor de una supuesta regeneración del empresariado no son más que trampantojos: aquí lo que se persigue es el cargo y si para conseguirlo hay que convertir ante notario la presidencia de la Cámara en una suerte de sucesión al trono pues se hace. Para rematar la faena, hay que decir que tal acuerdo estaba promovido y alentado por la CEV que presiden Salvador Navarro y Perfecto Palacio. Pretendían con ello «mantener la paz». Démoslo por bueno. Pero no deja de ser llamativo que los representantes de los empresarios se esforzaran en alcanzar un pacto que, por la vía del ahora te pones tú pero luego te quitas para ponerme yo, en la práctica lo que hacía era precisamente privar a los empresarios de su libre capacidad de decisión.

En todo caso, había una poderosa razón para que Baño fuera subiendo el diapasón en sus conversaciones/negociaciones con Riera. Y esa poderosa razón se llama Carlos Mazón. Un acuerdo como el que se planteaba (los dos próximos años Riera presidente y los dos siguientes, Baño) no servía de nada al presidente de la Diputación y candidato a la presidencia de la Generalitat del PP. ¿Por qué? Porque él pretende que Baño ejerza de ariete contra Puig desde la Cámara. Y dentro de dos años, para eso no le sirve. Lo necesita ahora, para que la Cámara sea un peón más de su campaña electoral. Por eso impulsó a Baño a romper la baraja y lanzar su candidatura la misma noche en que la institución celebraba su fiesta. O todo o nada. Medias tintas no valen.

El tiro, sin embargo, no le ha salido bien al líder del PP, aunque de momento las bofetadas se las lleve Baño, y no él. Y no le ha salido bien porque hasta los más cercanos al vicepresidente segundo de la Cámara están siendo muy críticos con esa maniobra, que creen un error y una deslealtad hacia la institución y también hacia ellos mismos, que nada sabían de lo que Baño iba a hacer. La Noche de la Economía Alicantina sirvió para ratificar que Juan Bautista Riera no tiene nada atado: una parte de los asistentes no aplaudió el pasaje de su discurso en el que confirmó que optará a la reelección. Pero por encima de eso dejó en todos los asistentes (fueran tirios o troyanos) un poso de notable malestar con la actuación de Carlos Baño. Así que quien le instigó a comportarse así se equivocó. Lo significativo es que el presidente de la Diputación no sólo se pasó de frenada alentando a Baño a anunciar su candidatura a destiempo (podría haberlo hecho dos días después, y no habría pasado nada), sino que da la impresión de estar desorientado en toda su estrategia en este asunto. Haciendo más que evidente que apadrina a Baño, no sólo deja a éste el siempre desagradecido papel de marioneta, sino que él mismo se expone. Porque dada la situación que se ha creado, ahora todo lo que no sea que Baño gane será interpretado como una derrota de Mazón.

Sorprende que el líder popular haya jugado tan fuerte. Porque él, que fue director general de la Cámara, conoce como nadie la complejidad del proceso para elegir presidente. Para empezar, como casi todas en España, la elección es indirecta. Lo que se vota es la composición del pleno cameral, integrado por 60 empresarios, de los cuales 40 son elegidos por sufragio de sus respectivos sectores y grupos, otros 12 tienen el sillón en el pleno asegurado por ser los que más aportan económicamente a la Cámara y los 8 vocales restantes son designados por la patronal CEV. Para ser presidente hay que haber entrado en el pleno por la vía de los 40 elegidos por los sectores y grupos (los 12 «patronos» que más pagan o los 8 vocales propuestos por la CEV votan, pero no son elegibles) y sumar 31 votos de los 60 totales. Y esa es la madre de todas las batallas, que se libra, casa por casa (grupo por grupo, empresa por empresa) durante meses, desde que se convocan las elecciones hasta el día en que el pleno vota presidente.

¿Y cuándo es ese día? Esa es otra de las claves de este tortuoso procedimiento. Aún no se sabe. ¿Y entonces, por qué este pifostio? Verán: el Ministerio de Industria declaró el pasado 5 de octubre abierto el proceso para la renovación de los órganos directivos de las Cámaras. Vale. Pero quien tiene que convocar las elecciones es la Generalitat Valenciana, que es la administración competente para ello. Y aún no lo ha hecho. Si la conselleria de Economía, que es a la que le corresponde activar el proceso, mostrara gran diligencia, los plazos nos llevarían a una votación en marzo. Pero con el follón que se ha montado, no es difícil pensar que el departamento que dirige Rafael Climent se lo tome con calma, aunque sólo sea para dar tiempo a que se sosieguen las cosas en Alicante. Tendría excusa incluso para retrasarlas, alegando que el reglamento de la Cámara no ha sido aprobado. Aun así, y a pesar de que la tentación pueda existir, no creo que se llegue al extremo de Andalucía, donde la Junta convocó las últimas elecciones 19 meses después de que se abriera el proceso, aunque valga como precedente. Pero tampoco parece que vayan a ser en marzo.

Climent ha mostrado una enorme prudencia hasta aquí en su relación con la Cámara de Alicante. Pero hace unos días, al conseller le saltaron todas las alarmas como consecuencia de una reunión de Facpyme, la federación de comercio que también preside Carlos Baño, con comerciantes en Sant Joan. Allí Baño hizo una ardorosa defensa de Carlos Mazón que a una parte de los asistentes, que de lo que querían hablar era de los problemas que les aquejan, les molestó. Como quiera que si hay un sector económico en el que Compromís está bien asentado es precisamente el del comercio, los ecos no tardaron en llegarle al conseller. Porque ese es otro de los flancos débiles de la estrategia trazada en el Palacio Provincial para llevar a Baño hasta la presidencia de la Cámara: el plantearlo como una batalla entre el PSOE, que preside la Generalitat, y el PP, que intenta recuperarla. Con eso desde luego ha conseguido que Riera (que envió su discurso a Puig con antelación al acto, lo que ha trascendido dando nueva munición a sus rivales) aparezca como un converso socialista: qué remedio le quedaba, después de que Mazón le dejara claro en su última conversación que debía renunciar a la reelección y dejar paso a Baño. Pero la sociedad y los mecanismos de poder han cambiado y aquí hay más actores. Y entre esos nuevos actores está Compromís, que no sólo ha ido aumentado su ascendencia entre autónomos y pequeños comerciantes a través de Unión Gremial sino que, como es notorio, es pieza clave para el desarrollo de las elecciones camerales por ser quien dirige la conselleria de Economía. Y digo el desarrollo, no únicamente la convocatoria, porque Economía es el departamento que debe velar por la integridad del proceso. El «número dos» de la conselleria, Natxo Costa, será el hombre encargado de ello.

Así que aquí se entrecruzan muchas peleas. La política, entre Puig y Mazón, pero sin que se pueda perder de vista a Climent. La de las asociaciones empresariales deseosas de hacerse con cuotas de poder que al final redundan en ayudas públicas. Incluso la de los complejos y/o las necesidades básicas de los candidatos autoproclamados. ¿Y aun así resulta importante? Pues sí. Porque en una provincia tan huérfana de estructuras que la aglutinen, la Cámara, bien que con sus muchas miserias, logró durante años ser un referente activo. Y porque con la que está cayendo, la entidad podría y debería jugar un papel importantísimo de asesoramiento, distribución de ayudas, gestión, formación y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son más del 90% del tejido económico alicantino. ¿Hablan de eso Riera y Baño? No. El primero lo que promete es una sede nueva y el segundo dice que quiere regenerar una institución a la que hace años que pertenece y de la que viene siendo vicepresidente sin que se conozca ninguna denuncia que haya llevado ante la Administración o la Justicia por tantas supuestas malas prácticas de las que al parecer ha sido testigo. Eso sí, testigo mudo.

«Esto no ha hecho más que empezar», decía el empresario al que me refería al principio. Y es que, si de algo salieron muchos convencidos el jueves es de que hay que buscar una tercera vía, no sólo para evitar que la sangre llegue al río y los empresarios de Alicante vuelvan a dar el espectáculo de la desunión, como ya ocurrió con Coepa, sino sobre todo porque las dos candidaturas anunciadas no entusiasman a nadie. Ya han empezado a plantearse nombres, con mucha fuerza el del presidente del Consejo Social de la UMH, Joaquín Pérez, aunque también se está explorando la posibilidad de que por primera vez la Cámara la pudiera presidir una mujer, dado que el peso cada vez mayor de las empresarias apenas ha tenido todavía traslado a la representación institucional. Pero nadie va a entrar en ese jardín si no se desbroza primero la maleza. A eso tendrán que ponerse quienes quieran que la Cámara de Alicante elija en los próximos meses un presidente, y no un sepulturero.