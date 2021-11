Una visión artística del Palmeral

Ante la aprobación de la Ley del Palmeral, a cuya aprobación hemos contribuido un grupo de arquitectos (Ruskin Coffee), quiero realizar una meditación sobre las características de este espacio único que ha quedado definitivamente preservado ante las transformaciones urbanísticas. Para ello, más que de urbanismo quiero hablar hoy de paisaje, y con ese fin diré que todos estamos acostumbrados a ver los espacios urbanos y naturales a través de la mirada y seleccionar de ellos aquello que nos interesa. De este modo construimos el paisaje y nuestra mente se llena de un abundante conjunto de experiencias visuales. En algunos casos esta observación nos lleva a generar una experiencia estética y como resultado deriva una contemplación poética que nos lleva a valorar ciertos paisajes como altamente gratificantes. A su vez el paisaje común es compartido por los habitantes de un país y se estructura como la expresión cultural de una determinada sociedad. De esta manera el paisaje se establece como una de las señas de identidad de una colectividad.

El paisaje del Palmeral de Elche podemos decir que ha llegado a convertirse en símbolo de nuestra ciudad. Por ende, la conservación de ese paisaje, el Palmeral, deviene en una obligación intrínseca para los ciudadanos de Elche. Pero si en un primer momento bastaba con preservarlo de los procesos constructivos, hoy hay que comenzar a profundizar en la esencia de lo que pretendemos conservar. La Ley del Palmeral culmina un esfuerzo del urbanismo de esta ciudad por defender este paisaje, pero debemos seguir debatiendo sobre lo esencial que debe ser preservado de este palmeral. Es por tanto necesario crear un nuevo conocimiento sobre la conservación de estos paisajes culturales. Para ellos hace falta pensar quién y cómo debe conservarse este paisaje estableciendo también a quién corresponde correr con los gastos de su mantenimiento.

Para meditar sobre esta entidad hemos de tratar de entender cómo ha cambiado su percepción y los criterios de conservación. Diré que hace años el Palmeral se vio rodeado de un aura de orientalismo que trató de asemejarlo con aquellos paisajes granadinos que constituían el encuadramiento de las dinastías nazaríes. A un gran paisajista y jardinero como Xavier de Winthuysen el palmeral de Elche le evocaba esos jardines del Generalife que él mismo había ayudado a conservar y en parte a recrear.

Dentro de esta óptica orientalista, me viene a la cabeza una historia. Recuerdo cuando mi padre me contaba entusiasmado que existía la posibilidad de traer a Elche el Templo de Debod. Hace unos cincuenta años la construcción de la presa de Asuán había anegado una extensión considerable en la antigua Nubia y era necesario rescatar una infinidad de templos, el más importante de los cuales era Abu Simbel.

España disponía de una gran experiencia en desmontar iglesitas románicas de los valles inundados por esa política de embalses destinada a luchar contra «la contumaz sequía». Cuando acabó la ingente tarea, Egipto regaló varios templos rescatados a los países que más contribuyeron a la preservación. El Templo de Debod fue un regalo magnífico, nada que ver con otros como el alemán que era minúsculo y que pude contemplar dentro de una sala del Neues Museum berlinés. De todos es sabido que el templo no llegó, aunque la candidatura de Elche era avalada por unas características paisajísticas -los palmerales- que lo ponían en contacto con el valle del Nilo. Aún recuerdo aquellos atardeceres rojizos del Nilo sobre una línea ligera de huertos tan similares a los de Elche que me hacían conectar con mis recuerdos de infancia. El centralismo de Madrid triunfó y el templo fue a parar a un emplazamiento tan cargado de funestos recuerdos de la guerra civil como resultaba ser el solar del Cuartel de la Montaña. Y no solo su situación era mala, el templo además se vio sometido a ciclos de heladas; hielo y deshielo que perjudicaban a una piedra nacida en otras latitudes.

Hoy nuestra visión de los palmerales ha variado. Entendemos este paisaje como la plasmación espacial de una actividad económica que ejerció el ilicitano sobre la naturaleza. Esa visión antropológica nos ha llevado a pensar que el trabajo agrícola del hombre, junto con el manejo del agua, han sido los generadores de un paisaje que refleja una cultura agrícola similar a la de los oasis norteafricanos. Resulta paradójico que hoy que hemos convertido en públicos la mayoría de palmerales pretendamos preservar una cultura de los palmereros a quienes hemos comprado, permutado o expropiado sus propiedades.

Hoy no pensamos ya en términos orientalistas, pero no debemos confundir la preservación de un espacio agrícola abandonado con la puesta en marcha de una nueva explotación agrícola. Tengo claro que conseguida la preservación del palmeral como espacio en el que no se debe edificar el papel del arquitecto decae. Sin embargo quiero participar en la discusión sobre los contenidos de ese nuevo palmeral destacando los aspectos estéticos del mismo. Creo que hace falta una visión compleja con participación de puntos de vista que vayan del naturalismo medioambientalista hasta la antropología cultura. Pero mi punto de vista pasa por la jardinería evocadora del pasado agrícola a la emulación de la agricultura como practica gratificante. Creo por tanto que para pensar sobre el palmeral debemos aproximarnos a lo que la filosofía clásica entendía por arte, es decir algo que no debe plegarse a la búsqueda de una finalidad separada del goce estético. Entiendo que este punto de vista es complementario de otros siendo la visión total una conglomerado de formas distintas de mirar el Palmeral.