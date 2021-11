Carbón para Barcala y Mazón

Toreros, empresarios, periodistas, sanitarios, miembros de los cuerpos de seguridad,... Son muchos los que se han puesto en la piel de rey mago en Alicante. Pero la campanada, el premio gordo de la lotería, ha llegado este año con Carlos Mazón, presidente de la Diputación y del PP en la Comunidad Valenciana y aspirante a jefe del Consell en unas elecciones autonómicas que muchos dan ya por adelantadas.

Dos días después de conocer el anuncio, sigo estupefacta. ¿Qué motivos han podido llevar al alcalde de Alicante a elegir rey mago a Mazón? Incluso Ciudadanos, su socio de gobierno, guarda silencio. ¿No tiene en toda la ciudad a más personas a las que nombrar majestad? ¿No se le ocurre nadie? ¿O es que cree que hay que hacer la campaña electoral al colega de partido porque no le conoce la ciudadanía?

Porque si es así, yo lanzo una serie de absurdas ideas, tome nota, Luis Barcala: 1. Que Mazón sea el Papá Noel en la casita que monte el ayuntamiento estas navidades. 2. Entrega de mascarillas en los buzones de las casas con la cara del presidente de la Diputación. 3. Que realice el saque de honor en los partidos del Hércules en el Rico Pérez (sí, cada vez van menos aficionados, quizá no sirva de mucho). 4. Iluminar el castillo de Santa Bárbara con su retrato; bueno, esta última mejor no, que ya sabemos que este ayuntamiento ni ama ni protege ni pone en valor a sus castillos.

Pero es que ya que se pone, antes que a Mazón debería haber puesto el alcalde a la concejala de Educación y Acción Social, Julia Llopis, que una y otra vez se empeña en meter la pata con desconsideración y apatía, o la responsable de Turismo, Mari Carmen Sánchez, que lo que se dice impulsar pues todavía estoy esperando, por ejemplo, el impulso al castillo de San Fernando.

Y como todo queda en la casa del PP, en este totum revolutum resulta que el desconocido Mazón avala a la que fue Bellea del Foc en 1993, pareja del exvicealcalde Andrés Llorens y cuñada del edil de Fiestas, para la subdirección del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. ¿Méritos de Sonia Molina? Su gran vinculación al mundo de las Hogueras es indudable, pero ¿es suficiente para que sea la responsable de Proyección y Relaciones Institucionales?

A veces digo a mis compañeros que no entiendo de política, pero no es verdad, lo que pasa es que no la entiendo como ellos, los políticos están para desarrollar e impulsar iniciativas que mejoren el bienestar de sus vecinos, no para sus cuitas personales.

Los Reyes Magos deberían traer de Oriente toneladas y toneladas de carbón para repartir estas navidades entre los políticos, pero lo mismo se libra más de uno de recibir este presente con los problemas de abastecimiento que hay. Aún tendrán suerte.