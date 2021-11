Controversias políticas

En un país como el nuestro donde el ayer no es más que un recuerdo, la niebla política en forma de zancadillas e infundios insidiosos a cerca del rival político se centra en el Congreso y Senado y, sobre todo, en forma de recursos para impugnar cualquier decisión del Gobierno en los tribunales. La frecuencia e incremento de impugnaciones a los nombramientos del Gobierno, no puede reconocérseles a los partidos políticos legitimación activa ante los tribunales con carácter general e indiscriminado, para impugnar cualquier nombramiento político.

Tampoco debería permitírsele a estos partidos políticos conservadores, el que voceen por las instituciones europeas que España no va bien, pues es una desconsideración al país del que se consideran patriotas cuando la corriente social les es favorable y se dan golpes de pecho mientras sacan a la calle miles de banderitas españolas con la sola intención de afianzar su españolismo, como si los demás que sentimos la enseña nacional en el corazón, no fuésemos ni la mitad de patriotas que ellos. Basta ver esa espiral de reducciones de impuestos en muchos lugares donde gobierna el PP, cuando de primeras bajan impuestos disminuyendo recaudación y, en consecuencia, disminución del gasto público, para volver, a pedir dinero al Gobierno. Bajan impuestos, para luego aducir en público, que el Gobierno de España ha de subir impuestos. Hipocresía o actuación teatrera, niebla que difumina las oscuridades, toques de campana reverberando al viento para no lograr nada, todo lo más, dolor de cabeza. Patriotas de boquilla, sombras engrandecidas entre la niebla. Su vida permanece reducida a la rutina de soflamas y slogans, sin ensanchar ideas y apoyos al Gobierno ni en los momentos en que el país avanza. Rescoldos de rancio abolengo.