Entre la identitat i la transcendència

La identitat és l’únic aspecte que podem considerar nostre en exclusivitat. Allò que desapareix quan nosaltres morim. Quina afirmació més lògica, no creieu? Som qui som i, més enllà de les dues preguntes essencials de la humanitat, allò “d’on venim” i “d’on anem”, és obvi que al llarg de la història de la humanitat ho hem intentat esbrinar sense massa èxit. Ben cert és que les religions, com també diversos corrents filosòfics, ho han intentat explicar. Potser perquè l’ésser humà te tendència a tenir respostes a totes les qüestions i al fet que, si no les troba, viu amb l’ànsia de saber-ho.

Em permetreu que incloga aquesta reflexió inicial que naix després de la lectura de l’assaig “Tu podries ser immortal!” del polifacètic arquitecte Josep Barjuan i que vam presentar en la llibreria 80 Mundos d’Alacant el passat divendres. Davant de la incertesa que genera la condició d’immortal, naix el desig de transcendència que, com bé apunta Barjuan, va més enllà de la continuïtat de l’espècie a través de la reproducció, sinó també de la consecució d’accions lloables –que reconeguen la vàlua de la persona en qüestió– i sobretot de la influència que marquem sobre els altres.

Podem entendre, doncs, que la voluntat de permanència dels humans provoca el desig de projectar la pròpia identitat damunt de la resta? Si aconseguim deixar una empremta en el proïsme, encara que desaparega la nostra existència, podem entendre que hem triomfat? És aquesta la base de la famosa i enyorada “fama” dels artistes, dels intel·lectuals o d’altres creadors? Aquesta és, sense dubte, la depravació del sistema: viure per no viure, o siga, per estendre la nostra identitat sobre els altres, tot oblidant o no gaudint de la pròpia. I em direu, quina és la relació que vols establir entre el professorat universitari i aquesta dèria de ressaltar la identitat i la seua transcendència? Paciència: ara entre en matèria.

Comencem: hi ha un símil que apliquem sovint a les persones que no conceben la seua vida com a satisfactòria: buides. Així, parlem d’aquell o d’aquella que té una vida buida, això és, anodina, sense il·lusions. Potser per això tenim tendència a escorcollar el que fan els altres? Busquem la supervivència a nivell de la transcendència i, si no ho aconseguim, naix en nosaltres el sentit de la frustració que ens pot conduir a entendre que hem fracassat. Sabeu que en moltes ocasions he observat aquesta sensació en col·legues de treball? Un professorat universitari que, davant de les dificultats per aconseguir l’acreditació desitjada per consolidar una plaça o per obtenir un sexenni d’investigació, opta per exercir amb més relaxació el seu treball docent i quasi bé abandona la recerca. Quin és l’element que ha degradat així el sistema universitari on es valora la qualitat del professorat a través dels resultats de la seua investigació? No caldria marcar uns paràmetres més arrelats en el seu treball real, el docent, que en el valor de la indexació d’una revista o editorial on ha aparegut un article o un capítol seu?

Potser la societat en general pensa que el professorat universitari només viu pel seu ego, això és, pel desig de transcendència, del que popularment es diu “eixir en els llibres d’història”, per l’afany de protagonisme i ser reconegut per la societat. Creieu-me, les coses han canviat moltíssim. Quan el docent era assimilable a una mena de líder o de salvador, com eren els metges o els retors, no puc negar que la seua condició com a tal deixava una empremta en el seu entorn que afavoria el valor de transcendència del protagonista en qüestió. Ara tot és distint, el docent es troba immers en un maremàgnum d’índexs i de paràmetres que, si no es resitua amb una regulació més lògica i adequada a la realitat, acabarà produint la primera generació de professorat frustrat que defugirà la millora de la seua docència.

Caldria, doncs, canviar una regulació que s’aplica a nivell nacional i fora de les nostres fronteres que, en lloc de motivar i afavorir la formació i la superació dels docents, acaba provocant el sentit contrari en molts casos. No entenc per què no es canvien les normes de tants aspectes quan es veu que no produeixen l’efecte esperat. Com diu Josep Barjuan en el seu assaig, tot referint-se a la necessitat de superar normatives obsoletes que podrien afavorir una transcendència real –i, fins i tot, biològica–, “la moral condiciona les lleis o són les lleis les que estableixen els camins de l’ètica”. Siga com siga, no estem davant d’un problema de moral o d’ètica, sinó de potenciació d’un sector clau en la formació dels nostres futurs professionals. Aquest és el repte.