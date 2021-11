No está conforme y necesita estarlo por cuestión de identidad personal. De visibilidad y vida. Cumple 18 años y pretende romper tabúes sociales que colocan obstáculos y crean problemas psicológicos y físicos. Quiere avanzar. Lucha. Podríamos hablar de otra historia, pero nos referimos a que el personaje decide transformar su cuerpo. Esto es En tránsito, montaje con el choque generacional entre la hija transgénero y su padre, que huye de esa realidad y se refugia en el invernadero donde trabaja. Prefiere estar al margen de este propósito y de ese cambio. Es de sexo masculino, aunque siente como una mujer. De tal manera, la reflexión crítica teje los pasajes de Laura Rubio Galletero, que ha dirigido Antonio C. Guijosa con la productora madrileña Señora Rojo, en la que se encuentran Luna Zuazu, Pablo Huetos y Marta Guerras. Esta última actúa como excéntrica orientadora de la primera, además de otras breves funciones, y no es visible para el progenitor. Cumplen bien y con sobriedad, salvo uno de los papeles de Guerras (la más brillante), que exige acentuar su quehacer. Y el texto sienta las bases para una posible y sugestiva discusión sobre este candente asunto. Es decir, la problemática de estas personas en la sociedad y en el seno de sus familias. El tema central se compone de forma sintetizada, y las acciones secundarias nos desvían del rumbo. La artificiosidad no es un defecto, sino un diseño teatral que expone unas situaciones que no se rigen por las normas del naturalismo. El controvertido debate lo estimula la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. ¿Aceptarse a uno mismo, sin bucle de operaciones, porque no de otro modo se va la angustia, la ansiedad o la depresión? ¿Nadie puede cambiar de sexo realmente, ya que anida en los genes? ¿Es mejor evitar complicaciones derivadas de los tratamientos médicos? ¿Expresarse y vestirse como se quiera desde el cuerpo original de cada uno? ¿El reto es que no existan cosas de chicos o cosas de chicas? He ahí.