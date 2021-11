Cristina Peri Rossi, el pellizco en la herida

Los descubrimientos significativos ocurren, no se hacen. De algún modo nacen como las pequeñas casualidades que te llevan a trenzar lazos infinitos con personas que quién sabe si se hubieran cruzado en tu camino. Entonces aquel día llegué a casa y leí la voz de una mujer que dolía porque atravesaba por donde escribía. Peri Rossi llena los silencios con palabras y hasta cada huequito en sus versos tiene un significado (porque los silencios pesan más que la palabra dicha). Exilio y amor (nunca desamor, es su gran virtud congelar ese afecto hasta la despedida) y narraciones que no deja pendientes porque ya se encarga ella de contarlas, aunque como premio durante años haya recibido demasiado silencio.

Es ella, han sido muchas, y los reconocimientos para algunas llegarán tarde o no llegarán. Afortunadamente no ha sido el caso de Peri Rossi, que ya afirmaba hace cuatro años que merecía un Premio Cervantes. Y sí, no debería sorprendernos. Porque en su camino por el exilio y la claridad en la sexualidad y los afectos, callarse habría sido lo fácil. También porque la poesía, cuando es tan buena, es como esas esculturas de mármol en las que parece que la "carne" es carne… Y en ese espacio de sinestesia Cristina Peri Rossi es el pellizco en la herida.

No quisiera que lloviera

te lo juro

que lloviera en esta ciudad

sin ti

y escuchar los ruidos del agua

al bajar

y pensar que allí donde estás viviendo

sin mí

llueve sobre la misma ciudad

Quizá tengas el cabello mojado

el teléfono a mano

que no usas

para llamarme

para decirme

esta noche te amo

me inundan los recuerdos de ti

discúlpame,

la literatura me mató

pero te le parecías tanto.

"Diáspora" 1976