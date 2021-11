Inversiones del Gobierno español en la provincia de Alicante (II)

Hoy nos referimos a un nuevo capítulo de los Presupuestos 2022, el de las ‘Inversiones’, -capítulo distinto al del ‘Gasto’-, desde la esperanza de encontrar algún dato positivo, pero vana ilusión, ya que nuestra provincia queda postergada, de nuevo, a la última posición en inversiones, lo que se traduce en la última posición en infraestructuras, nuevas carreteras, instalaciones, aeropuertos, etcétera.

Los presupuestos consignan en el capítulo de ‘Inversiones’ 13.207 millones de euros para toda España, de los que a la provincia de Alicante se le destinan 183 millones de euros, es decir el 1,39% del global de toda España. Hasta aquí los datos. Si tomamos como referencia que la provincia de Alicante queda situada en quinto lugar en el ranking nacional en términos de PIB (aporta cerca del 4%, unos 1,4 billones de euros) y población, le debería corresponder algo así como 560 millones para inversiones. Calculen la diferencia entre lo posible y lo que real, y tendremos un desfase, infradotación, resto impresentable,... de unos 380 millones en inversiones, difícilmente justificable solo en términos de solidaridad. Cifra, pues, importante que lleva a preguntarnos qué razones hay para explicar, no me atrevo a decir justificar, estas decisiones. ¿Habremos de acudir a motivos ‘políticos’ en la medida en que unos y otros, amparados en su quehacer, toman decisiones personales o en grupo siguiendo criterios tan subjetivos como irreales? Pregunta, y posiblemente respuesta, que se ve necesaria al no encontrar una ‘recta razón’, sino una diversidad de razones derivadas de planteamientos ‘partidistas’ y de prejuicios, muchos de ellos anclados al color del gobierno de las Comunidades Autónomas que forman España. Para más inri, al conocerse las consignaciones a cada una de las CC.AA., la comparación, -mala consejera por obligarnos a mirar hacia dentro, a centrarnos en nosotros mismos, en lo que nos falta-, nos lleva al cabreo mayúsculo.

Sobre esta desatención, según otros desaire, desprecio ofensa,… a nuestra provincia se han publicado varias informaciones, tanto a nivel provincial como por medios de comunicación nacionales. De especial interés resulta la opinión de la Federación de Obras Públicas de Alicante (FOPA), que, entre otras, ha identificado las necesidades de inversión en la provincia de Alicante, incluso algunas de ellas ya aprobadas, pero sin realizar. Se citan:

Eje ferroviario Alicante-Elche con la conexión al aeropuerto.

Duplicación de calzada en la CN-332, variante de Torrevieja.

Mejora de la línea de ferrocarril Alcoy-Játiva.

Tercer carril A-31, Elda-Monforte del Cid.

Tren de Costa, Alicante-Valencia.

Ronda Sur de Elche. Tramo CV-851, Ronda Carrús.

Intercambiadores ferroviarios de la provincia.

Finalización del Corredor Mediterráneo y mejora del acceso ferroviario al Puerto de Alicante.

Son varios los foros e instituciones provinciales de Alicante que insisten en la necesidad de estas inversiones citadas, entre ellas la Cámara Oficial de Alicante, el Foro de Reflexión INECA, organización privada sin fines de lucro formada por empresarios; la Confederación Empresarial Valenciana (CEV); La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL); la Unión Profesional de Alicante (UPA) y el Foro Provincia de Alicante (PROA), que firma y remite estas líneas.

Ante esta situación, calificada por muchos de aberrante, el presidente del Consell de la Generalitat Valenciana quiere compensarnos con la promesa de aumentar en 300 millones de euros la dotación a la provincia de Alicante desde los fondos de la Generalitat Valenciana, es decir desde nuestros propios fondos, algo así como “ya que no os lo han dado lo sacamos de lo que ya es nuestro”. Estos fondos dependen del ‘Mecanismo de Recuperación y Resiliencia’, principal pilar del ‘Plan de Recuperación para Europa, Next Generation-EU’, que asigna a la Comunidad Valenciana 1.350 millones. Y hay otro problema añadido con el cuándo llegarán.

Finalizamos recordando estos datos:

También conviene recordar que la provincia de Alicante es de las más pequeñas en extensión, montañosa, con alto grado de urbanización y cuyos datos derivados de actividades económicas están por encima de otras provincias superiores en extensión y número de habitantes. La provincia de Alicante destaca en agricultura, industria agroalimentaria, turrones, juguetes, calzado, textil, metalurgia, vinos, uva embolsada, turismo, servicios, medicina y salud y otras actividades. Merecedora, sin lugar a dudas, de un trato mejor por parte del Gobierno español y del Gobierno valenciano.