Lectura muy recomendable

Básicamente hay dos tipos de filosofía, la que trata de construir verdades y la que trata de desmontarlas, o por lo menos purgarlas. Lo mejor es siempre combinar las dos ingestas. John Gray es del segundo tipo, pero no llega a vitriólico, pues el vitriolo (ácido sulfúrico concentrado) puede llevarse por delante hasta al teclado en que uno escribe y el atril desde el que profesa, algo inconveniente para un profesor, pues lo despedirían (en su caso de la London School of Economics). Su libro “Filosofía Felina” es ya un best seller, y, aunque uno pueda leerlo con una sonrisa, no es ninguna broma. Al final hay un decálogo bastante corrosivo, pero Gray, para no llamarlo así por su resonancia religiosa, lo titula “Diez pistas felinas sobre cómo vivir bien”. La primera: “Tratar de convencer a las personas de que sean racionales es como intentar enseñar a los gatos a ser veganos”.