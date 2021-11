Llamada de auxilio

La antigua lacra de la violencia de género continúa. El daño físico, sexual o psicológico. Amenazas y coacciones contra las mujeres. La educación previene, y la impunidad no debe vencer. La equidad nos exige cambiar reglas sociales y los roles de subordinación. La lucha sigue como se defiende en Zero 16, que lleva el número al que puede llamar cualquier persona. Perjudicadas, familiares, amigos, vecinos o profesionales. El próximo día 25 es el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que sirve para reclamar políticas que logren erradicarla en todos los países. No parece fácil debido a una realidad que salpica de una u otra forma y a los hijos menores si los hay. No los tienen esta pareja, pero los reproches y la agresividad masculina son patentes. La frialdad aumenta con dos asientos que se van distanciando, y la decepción femenina prospera. El personaje de Xiomara Wanden, sin perder los estribos nunca y sin otros matices, exhibe su papel en el ámbito de un teatro «teatral» que no es realista. A Morgan Blasco se le vio recientemente, y ahora asumiendo otro papel con propiedad y los rasgos que se describen. Es el director de la simbólica pieza de Fulgencio M. Lax, un bosquejo con rápidos pasajes que se ajustan bien a lo que marcan las posibilidades de expresión. El uso particular de la palabra y movimientos escénicos dirigidos por Cintia Solbes. Es la compañía alicantina Col·lectiu Intermitent en el Arniches, dentro de la Muestra de Teatro Español. Sintonizan como intérpretes que acogen papeles que no sintonizan nada, exceptuando los primeros minutos. Ella pretende recuperar su dignidad y quiere dejarlo por su actitud típicamente machista. Recuerda los hechos y él pone trabas en una juvenil obra que concierne a todos. Conocemos este asunto tocado de distinta manera, aunque no está de más reincidir. Véase el negacionismo que quita hierro al problema como reacción al avance de los derechos de las mujeres. Y una emotiva proyección con nombres de víctimas.