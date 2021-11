Corredor Mediterráneo: ni un paso atrás, pero tampoco muchos hacia delante

La desconfianza fue la nota dominante de los 1.300 empresarios tras la reunión que mantuvieron ayer en Madrid con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sobre el retraso de las obras del Corredor Mediterráneo. Nadie o casi nadie creyó en las promesas de la ministra de que el tramo entre Almería y la frontera con Francia estaría listo en 2026. Tampoco parece muy probable que su otra promesa, de que Murcia, Alicante y Valencia estarían unidas por una vía de alta velocidad en 2023 sea viable. De momento, ayer supimos que viable o no sería imposible. El nudo de La Encina, según Antonio Arias, CEO de Vectalia y miembro de la directiva de AVE, no estará hasta 2024. Hasta que el tramo Xátiva-La Encina esté resuelto, es imposible esa unión que ayer garantizó la ministra. Hubo alguna leve buena noticia para los intereses de Alicante de la que informaba Francisco José Benito, que estuvo en Ifema con los empresarios, como que se desbloquea la unión del Puerto con el Corredor, pero sin plazos ni presupuestos. Al menos sabemos que se hará en tres tramos, que será un tercer carril y que será una vía de ancho de alta velocidad. Pero poco más. Los empresarios quisieron dejar ayer clara la idea de el Corredor es un asunto de claro interés nacional, que es el país quien está perdiendo mucho con el retraso de esta infraestructura, y no solo los territorios directamente afectados. Es una idea que debe calar, pero la presión debe continuar para lograr que haya avances mínimos. No es pesimista pensar que en cuanto bajara un grado esa presión, el Corredor caería de nuevo en el marasmo. Ya lo decíamos ayer: en Madrid no lo ven.

Los síntomas digestivos sigue siendo uno de los principales problemas que padecen los enfermos hospitalizados de covid. Hasta ahora no había soluciones viables para aliviar esta situación. Publicamos hoy una excelente noticia sobre el éxito que han tenido los primeros ensayos clínicos de un probiótico, un alimento o suplemento con microorganismos vivos, para paliar estos síntomas e incluso acelerar la recuperación de los pacientes que desarrollan la enfermedad tras verse infectados por el virus. Además es una empresa local, Bioithas, que forma parte del Parque Científico de la Universidad de Alicante, la que lo ha desarrollado. El uso de probióticos que consiguen repoblar la microbiota intestinal para acelerar la recuperación de enfermedades como el covid es una técnica realmente pionera. Bioithas, cuyo responsable es Vicente Navarro, ya fue reconocida en 2019 como la mejor empresa de todos los parques científicos de universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Tuvo una gran resonancia en fechas muy recientes otra de sus líneas de investigación, en la que utlizarán los residuos de la fabricación de cerveza para producir probióticos.

Y una cosa más:

Con la que está cayendo en materia medioambiental, no parece la mejor idea que el Ayuntamiento de Alicante dedique una parte del exiguo presupuesto del Área de Medio Ambiente a mover unos tronos de Semana Santa que tenían almacenados en una nave. El concejal Manuel Villar admitía ayer que es cierto que se utilizó dinero de su área para ese fin. Pero le restó importancia. Claro. Tiene tan poca importancia como la que, al parecer, le otorga él a las propias cuestiones medioambientales, pese a ser el objetivo central de su concejalía y en la que debe gastar el dinero del que dispone.

Te dejo nuestros titulares destacados:

Hasta mañana.