Me dice un médico amigo que coma mandarinas. Mucha vitamina. Poder antigripal y anticatarral. Y es la época. Estos son los consejos médicos que a uno le gusta seguir. Es un consejo original. Lo de quitarte del tabaco o la carne roja está muy visto. Come mandarinas, hombre, me dice jovial. Se habla poco de las mandarinas, quizás las hermanitas pobres de las naranjas. La actitud ante una mandarina lo define a uno en la vida. Gómez de la Serna le haría una greguería. Un niño le haría ascos. El oficinista la pela a media mañana deseando en realidad unas patatas fritas. Comer mandarinas son gajos del oficio. Me decido a practicar el mandarinismo ayudado por el hecho de que en mi supermercado de cabecera las tienen bien a la vista. Las hay empaquetadas en bandejitas. También por kilos en redecillas. Sueltas, díscolas, oblongas, diminutas o como pelotas de tenis.