Cambiar la basura de sitio

Haciendo vida dentro de la gran explosión o Big Bang, que no para de expandirlo todo, es lógico que solo sepamos hacer cosas a su imagen, en lo cual el Génesis lleva razón. Por eso queremos ser más de todo y expandirnos, como especie y cada uno, y nuestros inventos suelen ser del mismo palo. De hecho, el motor de combustión interna no es más que una ristra de petardazos o fogonazos a base de petróleo en unas cajitas con émbolos, que a su vez mueven las ruedas. Algo tan primario y brutal va, eso sí, bien vestido por fuera, pues para lo de ser más hay que ir elegante. Nada muy distinto de la combustión interna del cuerpo y sus apestosos desechos, pero con la piel fina y perfumada. Ahora quieren acabar en 2035 con la combustión interna de los coches, pero siendo para enchufarlos a una red que es también sobre todo de combustión (agua y aire no dan para tanto) podría ser mareo de perdiz.