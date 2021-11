La cultura del agua que hay detrás el trasvase

Algo se rompió en nuestro interior con la pandemia y el confinamiento. Algo que tal vez tenga difícil arreglo. La marea tras la galerna deja la playa llena de restos del naufragio. Pero hay que esperar a que la borrasca se vaya para medir todo el daño que hizo. Nuestra tempestad con forma de virus no se ha ido aún del todo, pero empezamos a averiguar la gravedad de lo que pasó realmente en esos meses que hemos querido olvidar, más allá de las dramáticas cifras de fallecidos por la enfermedad. No es normal que la provincia de Alicante registrara en el primer año de pandemia la cifra de suicidios más alta de los últimos 40 años. O sí lo es, según se mire. El padre de la sociología, Émile Durkheim, concluyó en una de sus principales obras que la tasa de suicidios en la Europa de su época, el libro fue publicado en 1897, permanecía constante a lo largo de los años y solo se disparaba con motivo de guerras o graves crisis económicas. Esa pieza del puzzle encaja: cuando hablamos de guerra contra el virus es realmente más que una figura retórica. El periodismo clásico siempre evitó hablar de este fenómeno, precisamente porque Durkheim concluyó que dar publicidad a la muerte autoinfligida provoca un efecto llamada. De lo primero que aprendía uno cuando pisaba una redacción de periódico hace unas décadas es que los suicidios no debían publicarse. Pero la técnica del avestruz no es periodismo. hay que hablar de ello. Y además una cosa es hablar de suicidas y otra del suicidio en sí. No debe ocultarse lo que está pasando. Debe saberse que en Alicante las personas que se quitaron la vida en el primer año de pandemia fueron mayoritariamente hombres y que, entre los 15 y los 40 años el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte por detrás del cáncer en nuestra provincia. Y debe comprenderse que ese es solo el síntoma de que hay otra enfermedad que el virus nos trajo, una distinta del covid pero igual de cruel. Debemos saberlo todos, las autoridades sanitarias las primeras. Durkheim no solo analizó el problema, también descubrió algunas soluciones que pasan por una mayor integración social como una de las pocas formas de protegernos frente al suicidio.

Ni con 6.000 sanitarios llegamos. El anuncio de que la Conselleria de Sanidad aumentaría durante el próximo año las plantillas de hospitales y centros de salud con ese número de profesionales se vio ayer contestado por el cálculo de CCOO. Faltan nada menos que otros 9.000 profesionales sanitarios, incluso con esos 6.000 que llegarán, para equipararnos a la media nacional. Justo es recordar que gran parte de esa sangría de nuestra Sanidad, en la que se perdieron nada más y nada menos que 10.000 puestos, se produjo por los recortes que los gobiernos autonómicos del PP realizaron durante la última crisis económica.

