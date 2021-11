Excelentes escenas

Da la casualidad de que recientemente se ha publicado una obra de teatro inédita de los dos, Antonio y Manuel, bajo el nombre de La diosa Razón. No es que esto salga a la luz en «Los hermanos Machado», pero dejemos constancia. El texto de Alfonso Plou, con dramaturgia suya, de Carlos Martín y María López Insausti, se sitúa al finalizar la guerra civil española. Antonio fallece en su exilio francés, y Manuel acude al domicilio familiar madrileño. A él le pilló en Burgos el estallido de la contienda. Cada uno escoge un bando. No obstante, al segundo le apresaron en los comienzos de la sublevación militar. Pretende sobrevivir y se agrega a los vencedores. Los dos hermanos no volvieron a verse. Y Manuel mantiene con el espíritu de Antonio la conversación que no hubo durante ese tiempo y al concluir. Imágenes oníricas y poéticas que conmueven a los espectadores en el Aula de Cultura de Alicante, en la Muestra. Recuerdan, con fraternidad y desconfianza, y mejoran la rota relación. Tres intérpretes aportan impulso a la pieza dirigida por Carlos Martín. Él mismo (Antonio), Félix Martín (Manuel) y Alba Gallego. La contención y la sensibilidad de Carlos son envidiables. Félix recrea un carácter distinto, suelto e igual de excelente. La actriz se desdobla con facilidad y encanto, acogiendo a la criada y a Eulalia (esposa y prima de Manuel), Leonor (esposa de Antonio), Guiomar (musa de éste, casada y escritora con la que mantuvo correspondencia), la madre o Lola Membrives, protagonista de «La Lola se va a los puertos», el mayor éxito teatral de ambos. Tuvieron cuatro hermanos más. Antonio es quien ha trascendido. Ya ven que en nuestro país sigue habiendo heridas que están en el foco de atención de esta obra con ánimo de cerrarlas. En fin, los fantasmas del pasado en la producción aragonesa de Teatro del Temple. «Tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa», afirmó A. Machado en 1913. O los versos de «Caminante, no hay camino», que entona Serrat en «Cantares».