No se puede esperar más que improvisación y zozobra de un Gobierno que anuncia planes para todo que al final no se sustentan en casi nada. Entre ellos se encuentra el de dispersar los organismos del Estado sin explicación plausible que haga la medida razonable o beneficiosa para el conjunto de los españoles. Con ello se abre una nueva disputa entre las autonomías para competir por los organismos que Pedro Sánchez retire de Madrid con la excusa banal de hacer frente al reto demográfico, como si el traslado de instituciones a lugares despoblados fuera a traer consigo un aumento decisivo de la procreación.

El fondo del asunto, sin embargo, no se le escapa a nadie: se trata de castigar a la capital, gobernada por el PP, por razones exclusivamente sectarias con un supuesto plan descentralizador. España es el país más descentralizado que existe. La factura de la dispersión de los servicios básicos la hemos pagado a un alto precio cuando no ha sido la corrupción fragmentada por chiringuitos la que se ha ocupado de arrojar sombras y dudas sobre el funcionamiento del sistema autonómico. Pero ahora Sánchez se ha propuesto un nuevo galimatías que consiste en “desconcentrar” instituciones, algo que ya intentó Zapatero en su etapa y que se desestimó por lo complicado que resulta y nada cómodo para los cientos de funcionarios que tendrán que desplazarse. La exigencia nacionalista de los socios y la “descapitalización” son suficientes razones para que el Presidente no encuentre inconvenientes en una dispersión que solo se adapta a sus propios fines.

Otro de los planes “en marcha” es el de proporcionar hogar a quienes no lo tienen. Es una medida necesaria para aliviar el drama social que viven las miles de personas sin techo de este país, el problema con que se encuentra el Gobierno para llevarla a cabo y poder facilitar las viviendas es que no existe un censo real que indique cuántos miles de personas son las que necesitan la ayuda. Y así es imposible.