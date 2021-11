Sobrevivir

Siempre he sido un tipo poco práctico. No tengo plan de pensiones ni invierto las pocas monedas que se me extravían en los fondos de los bolsillos en alguna empresa emergente o en las sólidas acciones de las más rentables. Acabo siempre dejándomelas en libros, en periódicos, en café, en aquellas pocas cosas que hacen el mundo navegable. Será por eso, porque no soy un tipo práctico y previsor, por lo que no compré papel higiénico al por mayor en aquellos días primeros de la pandemia y el confinamiento y ahora tampoco estoy acumulando víveres. No es que viva al día, es que trato de vivir los días, cada uno con su afán, su gozo y su tarea. Y porque tampoco sabría muy bien qué acumular, qué guardar para esas hipotéticas dos semanas sin electricidad con las que nos atemorizan. Dos semanas sin electricidad quizás fuesen motivo para que les diera un jamacuco a los alcaldes de Málaga y Vigo si coincidiera en Navidad y se les apagaran, de pronto, los excesos luminarios que perpetran. Y serían trágicas, claro, para los hospitales, se me ocurre, y para la mayor parte de los asuntos de la vida cotidiana, porque hemos creado un estado de dependencia total de esa energía. Y por eso nos asustan, porque anunciar que no habrá electricidad es como anunciar el fin del mundo.