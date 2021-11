Gracias doctor, muero perfectamente sano

Ya pudieron comprobar ustedes dos cómo los gobiernos sátrapas, no democráticos, totalitarios, utilizan el drama de la inmigración para, en comandita con mafias muchas veces formadas por policías y miembros del ejército de esos países, hacerse millonarios a costa del dolor y sufrimiento humano. Hace pocos meses era Marruecos quien utilizaba a miles de inmigrantes apostados en la frontera con Ceuta para chantajear a España en el bochornoso espectáculo que dio nuestro Gobierno con el líder del Frente Polisario, personaje un tanto (o un mucho) turbio con causas pendientes en España por presuntos gravísimos delitos. Y Marruecos, su dictadura, no tuvo el más mínimo inconveniente en utilizar a mujeres, niños y adolescentes para empujarlos hacia territorio español con el fin de crear un grave problema de inmigración en masa. Ahora, otra satrapía, otro autócrata sin escrúpulos, el presidente de Bielorrusia Lukashenko -con la impagable ayuda y recursos de otra ejemplar democracia, la Rusia de Putin-, utilizada de manera absolutamente indecente, sin ningún rubor ni respeto por los derechos humanos, a miles de inmigrantes venidos de Siria, Irak o Afganistán porque eran precisamente las autoridades bielorrusas las que les proporcionaban vuelos con la promesa de introducirlos en territorio de la Unión Europea. Con eso pretende el dictador Lukashenko sacudirse las sanciones de Europa contra su régimen totalitario y la persecución implacable que practica contra cualquier disidencia política. También Turquía utiliza la palanca humana de centenares de miles de inmigrantes para chantajear a Europa, evitar sus sanciones por la falta absoluta de libertades y la represión del régimen autocrático turco dirigido por su presidente Erdogan, el amigo de Zapatero, cofundador de la Alianza de Civilizaciones, y sacar todo el dinero posible.

Pese a constatar todas estas realidades, pese a que son conscientes de que el gran negocio de la inmigración está en manos de mafias sin escrúpulos muchas veces auspiciadas por las mismas autoridades, sigue habiendo un importante flujo de “ideología buenista”, de “progresía de salón”, que culpa repetidamente a la Europa democrática del inmenso drama de la inmigración irregular. Poco les importa a muchas de estas ONGs, a estos depositarios de ideologías que se autoproclaman de “progreso”, saber, conocer cuál es el destino de la mayoría de estas personas: la prostitución forzada, el hacinamiento en pisos-chabola en condiciones infrahumanas, la venta ilegal de artículos controlados por mafias y, tantas veces, el mundo del delito. Véase, por todas, cuál es el actual destino de aquellos inmigrantes del Aquarius recibidos con toda pompa en Valencia para la fotografía de rigor y la ventaja política. ¿Alguien sabe algo de ellos y de ellas? Hoy la inmigración irregular, la trata de seres humanos, es uno de los grandes negocios de las mafias internacionales. Wellcome.

Pero España va mejor que nunca. Según @sanchezcastejon, no ha podido ir mejor en toda su reciente historia. Tan es así, que hasta la Unión Europea ha tenido que bajarle los pies a la tierra recortando drásticamente las previsiones de crecimiento del PIB que les intentó colar nuestro Gobierno. No eran ciertas, y si es así, según los organismos europeos, los Presupuestos tan poco son ciertos ni obedecen a la realidad. Los gastos sí son verdad, lo ingresos no. Pero qué más da. Si no vuelvo a ganar las próximas elecciones, que cargue con las consecuencias quien me suceda. Con 23 ministerios (el país europeo que más tiene) y con más de 2.000 asesores nombrados a dedo, el gasto político (no me hablen de sanidad, justicia, policía o profesores, hablamos de gasto político-ideológico, de amiguetes a amiguetas) se desboca. Los peajes del gobierno de Sánchez para con sus socios de extrema izquierda Unidas Podemos y los independentistas le abocan a un endeudamiento que pagarán tarde o temprano las futuras generaciones. El mayor paro juvenil de Europa, la recesión más pronunciada de entre los países de nuestro entorno, la electricidad, el gas, las materias primas, los suministros, el transportes, la cesta de la compra y un largo etcétera ensombrecen el idílico escenario que pintara hace unos días el mago de Moncloa.

Ahora bien, como los problemas descritos no tienen la más mínima importancia o son oscuras fabulaciones de los retrógrados de siempre, volvamos a las andadas. Como la protagonizada con total cinismo y desconsideración ética y estética por el PSOE, PP y Unidas Podemos en el manejo de los nombramientos del Tribunal Constitucional. No, no es quién o cómo se nombran, es a quién se nombra y la larga, larguísima duda que suscitan respecto a sus servidumbres políticas. Ya resulta extraño no ver a ningún magistrado del Tribunal Supremo entre los nombrados. O el otro gran tema que tiene a los españoles en ascuas: que el Senado permita el uso de “países catalanes” para referirse a la Comunidad Valenciana. Un pasito más hacia el colonialismo catalán para con sus súbditos del sur. ¡Y son los que no paran de cargar contra el centralismo de Madrid! Como España está mejor que nunca, más sana y robusta, les recordaré a aquel enfermo francés del siglo XIX que en estado muy grave es visitado por su médico; al decirle este que lo encontraba muy bien, contestó “gracias, doctor, es un gran alivio, ahora sé que muero perfectamente sano”. A más ver.