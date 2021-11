400 euros a 400.000 jóvenes que cumplen 18 años

200 macarenos mensuales para el alquiler a jóvenes hasta 35 años.

150 € mensuales para recién nacidos hasta los tres años.

Renta mínima vital, ayuda para…

Nuestro querido Presidente reparte a manos llenas momios aquí y allá. Casualmente los jóvenes que van a recibir algunos de ellos acceden a la edad que les permite votar. Y es bien sabido el efecto que tienen las subvenciones sobre las intenciones de los votantes, pregunten en Andalucía por los PER.

Generosidad… Con el dinero de los demás naturalmente. Porque mientras el gobierno reparte a manos llenas sus momios, los contribuyentes españoles están sujetos a una presión fiscal desaforada. Sabemos que los tipos impositivos superan el 50 % a partir de unos ingresos anuales que no son en absoluto exagerados. ¿Más de la mitad de los ingresos? Algunos contribuyentes no pueden hacerse cargo de sus herencias porque son incapaces de asumir la carga impositiva que conlleva. Sabemos que los combustibles, la electricidad, la energía en general, está masacrada por impuestos por encima del 30%. Tenemos un IVA del 21%.

Según estudios serios, de cada 100 € que se mueven en la economía española más de 70 acaban en manos del Estado.

Hace algunos años, décadas tal vez, los países nórdicos pusieron en marcha lo que se ha venido en llamar “el estado del bienestar”. Y para sufragar mil y una subvenciones fueron subiendo los impuestos que tenían que aportar “los ricos” hasta límites insospechados. El sistema, a los pocos años, capotó, y los electores expulsaron del poder a los hacedores de aquel entuerto.

Algunos nos preguntamos: ¿no existen otras opciones? ¿Es necesario sostener un Estado con 17 autonomías, con decenas de miles de políticos de dudosa productividad, con millones de funcionarios repartidos entre entidades no demasiado productivas?

¿Con empresas públicas cuya única existencia aparece motivada para colocar afines y momios y más momios que parecen destinados únicamente a conseguir votos? ¿O no es eso la aportación de 400 euros en “bienes culturales” a los chavales que cumplan 18 años?

Para mantener todo ese hipertrófico aparato hace falta una recaudación estratosférica, y eso justifica el meter la mano en el bolsillo de los que realmente producen. Y ese dinero que se detrae del sector privado y va al público no crea nuevos puestos de trabajo, no crea nuevas empresas ni nuevas fuentes de riqueza.

Inocentemente me pregunto: ¿no sería mejor un Estado más reducido, que garantice unos mínimos para los más desfavorecidos y deje el dinero en los bolsillos de quienes lo generan? Aceptemos, desde luego, unos servicios que han de ser provistos por el estado, aunque no necesariamente: Me estoy refiriendo a Educación y Sanidad, que pueden ser públicos o privados, a criterio de su usuario, y eso debería generar su reestructuración: ¿Les suena la mochila de los contribuyentes?

Con estos nuevos presupuestos generales del Estado se incrementa el gasto social en 8500 millones de euros: 5000 millones para pensiones al ajustarlas al IPC, 3000 millones para el incremento del sueldo de funcionarios, 200 millones para jóvenes de 18 años y 200 millones para jóvenes que acceder a la vivienda. En otras palabras: dinero que no siempre va a las clases más desfavorecidas. Podríamos pensar que ese dinero se invierte en la bolsa más importante de votantes que hay en España: 10 millones de pensionistas, 3,3 millones de funcionarios y 1 millón de jóvenes. En total más de 14 millones de presuntos votantes.

Para los que me están llamando peligroso neoliberal les voy a poner un ejemplo:

A comienzos de la anterior recesión, el ministro de Finanzas sueco, Anders Borg, decidió meter la tijera a las finanzas públicas. Su "estímulo" fue una reducción de impuestos permanente. Para muchos, eso era una locura. Años después el propio Borg valoró la evolución de los diferentes países: "Miren a España, Portugal o el Reino Unido, cuyos gobiernos defendieron grandes paquetes temporales de estímulo. Bueno, podemos ver que muy poco de ese estímulo llegó a la economía. Pero se quedaron con la deuda". La Suecia del recorte de impuestos, por el contrario, tuvo entonces el crecimiento más rápido de Europa, cuando también celebró el fin de su déficit.

No hay más argumentos, señoría.