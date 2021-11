Entre la utopia i la distopia: el corredor Mediterrani

Els termes ficció utòpica i ficció distòpica designen dos gèneres literaris que exploren les estructures socials i polítiques. En el cas de la primera, s’ofereix la visió d’un món ideal on tot és perfecte. En la segona, es proposa una societat que, amb la pretensió d’oferir felicitat, acaba fent patir els seus habitants. Parlem, per tant, de ciència ficció, el gènere que relata esdeveniments possibles desenvolupats en un marc imaginari dins d’un marc inventat que pretén ser versemblant. Recentment, amb les diferents crisis que han assolat la nostra civilització, hi ha hagut un interés sobretot per les segones, amb la popularització d’alguns relats com “El conte de la criada” (1985) de Margaret Atwood en la versió televisiva de la sèrie del mateix títol creada per Bruce Miller.

L’ésser humà sempre ha buscat models de supervivència més enllà de la seua quotidianitat. Des de l’obra de Thomas More que va usar el terme “utopia” per a l’establiment d’una societat ideal en el segle XVI, molts autors –des de la filosofia, el pensament o la literatura– han projectat les ànsies de millora del seu entorn amb unes estructures idealitzades que no sempre han estat model per als nostres governants. En el cas de la societat on vivim, amb la limitació d’una franja marítima important i una orografia complexa, les comunicacions amb la resta del país i la connexió amb el continent europeu han estat en debat continu. La setmana passada podíem llegir un editorial d’aquest mateix periòdic on es recordava que portem més de vint-i-cinc anys de retard en la culminació d’un corredor ferroviari que connecte les capitals mediterrànies des d’Algeciras a la resta del continent. Així, se’ns recordava que ja fa setanta anys, el Banc Mundial i el Club de Roma recomanaven a les autoritats franquistes la construcció d’una infraestructura de transport paral·lela a la costa. És així com va nàixer l’autopista que durant tant de temps ha sigut de pagament i que va permetre l’eixida internacional de tants productes del nostre camp i de les nostres indústries. Des d’aleshores, no hem tingut cap nou traçat, ferroviari o de carreteres que haja intentat interconnectar les nostres capitals per la costa.

Per aquest motiu, amb l’excepció de les queixes continuades dels governs autonòmics localitzats en aquesta àrea, han hagut de ser els empresaris els qui una vegada més han fet sentir la seua queixa ens els últims dies davant del govern central. Ben cert que són els primers interessats en transportar els seus productes, però estem davant d’un problema que atany a tota la ciutadania. No és hora d’acusacions de centralisme o de planificació de xarxes ferroviàries d’alta velocitat en àrees on no calia. Tampoc és el moment de somniar amb projectes utòpics que en èpoques de crisi no trobarien un pressupost adequat per al que cal construir. Les propostes generades en les últimes dècades més que acostar-se als valors ideals s’han inserit –disculpeu-me l’exageració– en el marc de les ficcions distòpiques, en tant que més que solucions han provocat maldecaps per als qui havíem d’usar les vies de comunicació per moure’ns per la ruta costanera de la nostra terra: línies ferroviàries intermitents, soterrament de vies pendents o colls de botella sense resoldre.

Se n’ha parlat molt, des de punts de vista teòrics o pràctics, com els estudis excel·lents del geògraf –i responsable de diversos càrrecs relacionats en la matèria– Josep Vicent Boira. L’he pogut escoltar en diverses xarrades en la Universitat d’Alacant organitzades per companys com Josep Bernabeu, Manuel Alcaraz o Jorge Olcina. Tenim, doncs, el coneixement del que cal; només queda la decisió –i el pressupost– per avançar-hi. Després de l’acció de les patronals catalanes, valencianes, murcianes i andaluses de l’última setmana hem conegut l’anunci que la connexió Almeria-França estarà en els anys 2025-2026. Estem davant d’una nova planificació després de tants anys d’oblit. Permeteu-me la comparació: estem davant d’un realitat utòpica o distòpica? Això és, s’acomplirà l’objectiu inicial de millorar la connectivitat d’uns territoris clau en la configuració del nostre país i del marc europeu o, del contrari, acabarem tenint unes accions que cobrisquen amb pedaços alguna de les mancances existents per acabar fent patir als ciutadans i a les empreses? Entre amics, sempre he sigut partidari de les utopies abans que de les distopies. Digueu-me il·lús: l’esperança mai es perd!