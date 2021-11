No hables con extraños

Alertaban recientemente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acerca de la reiteración de casos que se están produciendo en la actualidad de ataques a personas mayores de edad. Y quienes lo están a haciendo se están aprovechando de la especial vulnerabilidad de estas últimas, de su avanzada edad y de las dificultades para defenderse de aquellos a los que no les importa que sus víctimas sean personas que podrían ser sus padres o sus abuelos, o que otra persona con sus mismas intenciones y/o deseos se lo hiciera a ellos. ¿Qué pensarían si se enteraran que a los suyos se les ha agredido violentamente para robarles? Pues eso mismo deberían pensar ellos cuando actúan, porque a quien se lo hacen tienen hijos y nietos que sufrirán por ver lo que le han hecho a su familiar.

Los autores estudian sus movimientos para poder acercarse a sus víctimas. Eligen a los más débiles, a los de más edad. A aquellos que saben que no se van a poder defender. Y si lo hacen no tendrán miramientos en agredirles para arrebatarles lo que llevan. Por poco que sea. Además, generalmente actúan cuando sus víctimas entran en el portal de su casa, para asegurarse de que estarán solos y nadie les verá, o tras efectuar un seguimiento de las mismas y comprobar que viven solas se acercan a sus pisos tocando el interruptor para, haciéndose pasar por encargados de suministros o servicios. atacarles para sustraerles dinero o bienes de valor.

Por ello, el mensaje de la policía es claro para evitar la reiteración de este tipo de actos que se están produciendo y alertar a las personas mayores que viven solas y están indefensas, tanto en la calle como en sus domicilios, para evitar caer en la trampa de quién actúa con absoluto desprecio a la avanzada edad de sus víctimas, y aprovechándose de su vulnerabilidad. Y, así, les atacan de forma despiadada para apoderarse de su dinero cuando en la mayoría de los casos sus víctimas están percibiendo bajas pensiones con la que intentan sobrevivir todos los días, ante lo cual estos ataques les provocan un daño añadido, además de las lesiones que se producen sobre su integridad física. Porque los atracadores en muchos casos no solamente les sustraen dinero y objetos, sino que, en muchos casos, para vencer su mínima resistencia les agreden brutalmente causándole serias lesiones y secuelas que añadir a su avanzada edad.

En esta línea hay que apuntar que la confianza en los demás y el pensar que todo el mundo es bueno son gestos y rasgos característicos de personas de avanzada edad que no piensan que quien les ayuda a abrir la puerta del portal de forma aparentemente amable, o tocan su puerta haciéndose pasar por responsable de empresas suministradoras de servicios, o de productos, son personas cuya intención es atracarles sin poner límites a la forma en que necesitan actuar para conseguir su perverso fin de robar a nuestras personas mayores de edad. Así, actuar de esta manera supone un acto de cobardía inherente a la maldad que rodea este tipo de conductas en donde se ataca a los seres más indefensos, nuestros mayores de edad, sin pensar ni por un momento en que sus víctimas son también personas necesitadas, que cobran bajas pensiones, que no tienen muchas ayudas de los demás, y a las que este tipo de victimización les supone un daño tremendo, no solamente por la sustracción económica, sino por las lesiones que a esta edad les pueden ocasionar y las dificultades para recuperarse físicamente, así como también emocionalmente por el miedo permanente que van a tener a partir de ahora ante cualquier persona con la que se crucen.

A nuestras personas mayores solo les faltaba ahora ser objeto y punto de mira de quienes ponen sus objetivos en lo ajeno, porque son personas indefensas, que han sufrido y que siguen sufriendo lo indecible para llegar a final de mes, y que muchos de ellos se encuentran solos sin ayuda externa y que solo les faltaba ser objetivo de quienes quieren sustraerles dinero y objetos. Por todo ello, el mensaje policial supone una alerta no solamente para ellos, sino también para los vecinos de nuestros mayores para que también estén alerta de todo lo que les pueda ocurrir a estos, les aconsejen de esta información policial de alerta, y que estén siempre dispuestos a ayudarles y no dejarles más solos y solas de lo que están ante las posibilidades de que sean más víctimas de lo que realmente son.