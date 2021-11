Genios de la política

Iván Redondo parecía un genio de la política hasta que dejó de parecerlo, es decir, hasta que perdió el poder. Dicen que ahora Pedro Sánchez no puede ni verlo, pero ¿quién sabe si esto es verdad o no? Sencillamente porque de Sánchez –vista su trayectoria zigzagueante– puede esperarse una cosa y la contraria, y siempre, en algún momento, se acertará. Redondo es un hombre con atributos pero sin sustancia, que es como decir un amoral. O eso parece. Maquiavelo admiraba a ese tipo de políticos –los expertos se empeñan en señalar que el elogio del populismo empezó con él– y también nos lo creeríamos, si no fuera porque el sabio florentino era un hombre inmensamente culto y Redondo, un cortesano educado en Netflix (o en HBO, que para el caso tanto da). La cultura audiovisual no necesita de la sintaxis ni le preocupan sus carencias, de ahí que quiera suprimirla del currículum educativo. El pensamiento lógico incordia siempre al demagogo.