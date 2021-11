Si hace unas semanas la Iglesia Católica francesa anunciaba su intención de vender gran parte de los bienes de los que dispone, e incluso de pedir un crédito bancario si hiciese falta, para poder hacer frente a las indemnizaciones que, de manera voluntaria, pretende dar a todas las víctimas de pederastia ocurridas durante décadas en decenas de colegios e internados católicos o en las sacristías de las iglesias francesas, abusos que un informe interno calificó como “dimensión sistémica”, la Iglesia portuguesa acaba de decidir también , por medio de su Conferencia Episcopal, que una comisión independiente estudie, de manera objetiva y con las consecuencias que sean, los casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia lusa durante el siglo XX.

La principal característica de estas iniciativas es que, como mínimo, reconocen que los abusos han existido y que por tanto las Iglesias de ambos países se enfrentan a un doble problema. El primero trata acerca de que si no se ataja este escándalo que comienza a alargarse en el tiempo, admitiendo los hechos y reparando el daño causado con indemnizaciones (las palabras por amables que sean se las lleva el viento), el eco de los abusos sexuales cometidos por hombres maduros sobre niños y niñas permanecerá para siempre unido a una institución que pretende no desaparecer. En cualquier caso, admitiendo la pederastia e indemnizando a las víctimas no desaparece el recuerdo del daño causado, pero permite mirar hacia el futuro. El segundo problema afecta a la continuidad en la vigilancia que la Iglesia católica debe llevar a cabo de manera estricta en todos los lugares donde sacerdotes tengan contactos con niños y niñas, es decir, en colegios, iglesias y casas de acogida.

La Conferencia Episcopal francesa encargó a una comisión independiente un estudio real que aclarase el alcance de los abusos cometidos que tras más de dos años de investigación ha emitido un informe en el que a pesar del tiempo transcurrido y a pesar también de que en realidad los casos evidenciados son sólo una pequeña parte de lo que se sospecha ocurrió en realidad, se describe una realidad sobrecogedora. Y eso que sólo se ha investigado desde el año 1950 hasta 2020. ¿Qué pasó antes? Nunca se sabrá. Esta comisión ha acreditado que hasta el año 2000 las víctimas fueron ninguneadas por la Iglesia francesa siendo sus abusadores protegidos, silenciándose lo ocurrido y, como mucho, enviando a los sacerdotes pederastas a otra parroquia donde evidentemente continuaban con sus miserables costumbres. Siguiendo ejemplo de este cambio de actitud, la Iglesia Católica portuguesa, también por iniciativa de su Conferencia Episcopal, ha confirmado la creación de una comisión independiente especial que saque a la luz todos los abusos cometidos en los últimos cincuenta años sin importar las consecuencias.

Ya se conocía la barbarie de violencia sexual (hay que llamarlo por su nombre) que se produjo en la Iglesia Católica de Irlanda por parte de religiosos de este país sobre menores de edad, niños en su mayor parte. También fue ocultado por la jerarquía católica y por varios Papas. Ahora conocemos esta iniciativa de Francia y Portugal a los que se unen movimientos parecidos en Alemania y Bélgica.

Queda pendiente, por tanto, y como único país de cierta importancia en el ámbito del catolicismo, el caso español. La Iglesia Católica española ha pasado por dos épocas. La primera fue esconder y negar cualquier caso de pederastia en sus filas. Durante años, los pocos casos que se hacían públicos gracias a investigaciones periodísticas o por denuncias que después de un largo laberinto lograban llegar a los juzgados, eran sepultados por un espeso silencio por parte de la jerarquía católica y los medios de comunicación afines. En un segundo momento, cuando las denuncias por abusos sexuales se convirtieron en una avalancha, la Iglesia española comenzó un lento camino de reconocimiento de los hechos plagado de silencios, frases equívocas y medias verdades. Antes o después la Iglesia española tendrá que tomar una decisión muy parecida a la que ya han tomado en Francia o Italia: creación de una comisión independiente que ponga negro sobre blanco la verdad de lo ocurrido. La negación a hacerlo tiene que ver con el miedo de la Conferencia Episcopal Española a que una vez que se abra la caja de la verdad sobre la pederastia en España otras verdades tomen corporeidad como, por ejemplo, su apoyo a la dictadura franquista, el robo de bebés o cual es realmente el patrimonio inmobiliario en su haber.

Por último. debería estudiarse también qué debió ocurrir en la época anterior a la fecha de inicio de estudio de estas comisiones de investigación, alrededor de 1950. En España, los abusos generalizados sobre niños y niños se estudian desde la implantación de la dictadura franquista, pero ¿y antes? Me pregunto si la causa de la persecución de religiosos, con asesinatos incluidos, que ocurrió en el comienzo de la Guerra Civil tras el Golpe de Estado de 1936 y que finalizaron cuando el Gobierno legítimo implantó el orden en lado republicano, tuvo algo que ver con la pederastia que con toda lógica debía existir ya antes del comienzo de la dictadura franquista. Tampoco esto lo sabremos nunca.