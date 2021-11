Vacunarse es una obligación cívica y solidaria

No vacunarse puede matar, así de dramático. Decidir no vacunarse del Covid es poner en peligro la vida y la de los demás. Legalmente no se puede obligar que sea obligatoria, pero resulta que los menores si no reciben una serie de vacunas no pueden ser escolarizados, para ellos son obligatorias. No resulta comprensible que un sanitario que trabaja en un centro de salud no este vacunado, puede infectar a los pacientes y tampoco que un docente no esté inmunizado.