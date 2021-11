En busca de la igualdad

El concepto de igualdad es complejo. La igualdad entre las cosas se basa en su semejanza y entre las personas en la equiparación. Esa equiparación puede resultar bastante enrevesada dado que entran en juego muchas variables, como las capacidades, la forma de afrontar los problemas, el aprendizaje o la responsabilidad, por señalar algunos ejemplos, pero ninguna de las variables puede, ni debe, entorpecer la búsqueda y consecución de la igualdad real.

Cuando desembocamos en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, chocamos con argumentos que en la mayoría de los casos son arbitrarios, mal construidos o discriminatorios a priori. Las leyes más avanzadas en materia de igualdad, persiguen alcanzar una sociedad justa donde todos tenga acceso igualitario a la educación, la sanidad, el trabajo o cualquier otro aspecto de la vida.

Los defensores de la meritocracia dejan a un lado los dos pilares fundamentales que desestiman el poder conseguir un nivel de vida alto mediante la acumulación de méritos. Las oportunidades no son siempre iguales para todos dado que aquellos que vienen de familias adineradas cuentan con privilegios a los que nunca tendrán acceso aquellos que provienen de familias humildes, como por ejemplo estudiar en universidades de élite.

El segundo de los pilares, según menciona Michael Sandel, profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, es más de corte actitudinal, porque la meritocracia promociona la idea de que los que consiguen el éxito creen que todo ha sido fruto de sus propios méritos, llevando el argumento a un pensamiento divisorio entre ganadores y perdedores, lo que deriva en que la meritocracia se convierta en algo perverso.

Las personas, con independencia de su género, no son iguales, pero sí equivalentes. Las diferencias individuales no pueden negarse, como tampoco se puede negar que sean equiparables. No sirven los argumentos discriminatorios de capacidad, afrontamiento de los problemas, aprendizaje, responsabilidad u otros, es necesario asentar los principios igualitarios en base a las premisas de equiparación de derechos y de deberes.

La búsqueda de la igualdad no tiene que estar mediatizada por ningún razonamiento, proposición o supuesto que diluya, elimine o minusvalore los derechos y deberes de absolutamente nadie.