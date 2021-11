El esfuerzo, esa antigualla

La reforma educativa del Ministerio de Educación sigue avanzando y ahora ha decidido eliminar los exámenes de recuperación de junio y septiembre y sustituirlos por una nueva metodología. Así, se suspenden las pruebas de recuperación de los cursos de la ESO desde este mismo curso.

Por otra parte, el decreto del Ejecutivo dispone que la evaluación en la ESO será "continua, formativa e integradora". Además, tal y como sucede en los seis cursos de Primaria, las decisiones sobre la promoción y titulación de los niños las tomarán los profesores durante una convocatoria de evaluación realizada al final del curso escolar.

De esta manera, los alumnos de la ESO podrán pasar al siguiente curso escolar si el equipo docente del centro en el que estudia considera que, a pesar de no superar los exámenes, la naturaleza de las materias "les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica".

Se suprimen los exámenes de recuperación, insisto. Y con ello se envía una clara señal a los estudiantes: Que el esfuerzo no es realmente un componente necesario de su currículum. Sí es cierto que en España tenemos un grave problema de abandono escolar y de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿pero la solución para acabar con el fracaso escolar es eliminarlo de un plumazo con el BOE?

El sistema educativo es, sin duda, el más efectivo ascensor social. Mediante él se pueden escalar estratos sociales o económicos mediante una herramienta que ha sido siempre ingrediente esencial de la historia: el esfuerzo. Y es nuestra obligación, recalco, obligación de padres, educadores y dirigentes el promoverlo y educar a nuestros niños y jóvenes en su cultivo, porque sin él no hay posibilidades de ascenso y promoción, sin trabajo y tesón el adolescente se convierte en un cultivador de su propio ego y sin exigencia de un sistema justo el relajamiento se extiende como una epidemia de covid, al fin y al cabo somos humanos, con nuestras debilidades y nuestra natural tendencia a la comodidad impresa en nuestros genes.

Y no, no se trata de convertir a nuestra juventud en las legiones de Esparta, se trata de inculcarles códigos tan claros como “sin esfuerzo no hay logros”, “el estudio y el trabajo se recompensa”, “a quien se esfuerza le va mejor que al que sestea” o “el futuro será más benigno para los que trabajan duro”.

Pero claro, ese es un mensaje discordante con la actitud de un país que ha hecho de las subvenciones su modus vivendi, que inunda de momios a sus clases sociales menos favorecidas, que permite obscenamente la okupacion de viviendas, que castiga a los trabajadores con impuestos sin fin, que plantea mil y una aportación disfrazándolas con el mantra de la solidaridad cuando muchas veces se trata simplemente de silenciar anhelos de mejora que no se han visto realizados o de reclutar votos de colectivos poco esforzados y peor informados.

Hay un ejemplo en España, que conozco bien, y que representa el triunfo del esfuerzo: Para ser médico actualmente –que no en mi época- hay que estudiar muy duro, porque solo los mejores currículums tienen acceso a esas facultades. Y luego llega el examen MIR, una oposición dura, para todos igual, que da derecho a una formación especializada: ¿El resultado? Médicos españoles muy bien formados, equiparables a los de cualquier país del mundo.

Pensemos por un momento: ¿Qué preferimos como sociedad? ¿Adiestrar en el esfuerzo a nuestros jóvenes para que les vaya bien en la vida o darles una subvención en su edad adulta con el pretexto de que la sociedad ha sido injusta con ellos?