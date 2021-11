Historia de una misa abortada

El pasado sábado, curioseando las redes sociales, comprobé que se había convocado una “Misa de difuntos” por los “caídos por Dios y por España” para el jueves, 18 de noviembre en la Concatedral de San Nicolás. Las cuentas ultraderechistas (por ser piadoso en la adjetivación) que estaban difundiendo el acto acompañaban la convocatoria con una imagen explícita e inequívoca de Franco junto a la de José Antonio, el uno flanqueado por el símbolo del Caudillo Victorioso y el otro por el yugo y las flechas de la Falange, con una fotografía de la piedad del Valle de los Caídos, donde estuvo el panteón del dictador franquista hasta que sus restos fueron finalmente exhumados por este Gobierno, el 24 de octubre de 2019. Además, el cartel tenía en la parte inferior, de lado a lado, los colores de la bandera española y en medio se situaba el águila de San Juan preconstitucional. Un auténtico e inequívoco acto de exaltación del franquismo y de su dictadura, con símbolos que fueron derogados con la llegada de la democracia, rezos, misas y plegarias para mayor gloria de sus atormentadas almas.

De inmediato se lo comuniqué a la redacción de este periódico, si bien, había dudas sobre la veracidad de una convocatoria tan provocadora. Pero cuanto más miraba en los convocantes, más seguro estaba de que no era un engaño, ni mucho menos. De manera que al preguntar desde este periódico a los responsables de la Concatedral de San Nicolás, no solo confirmaron la naturaleza de la misa franquista convocada, sino que, además, la justificaron con rotundidad, como así se publicó. Desde la Concatedral de San Nicolás, su deán, Ramón Egío, afirmó como recogió este diario: “No podemos prohibir rezar a nadie”, defendiendo que la convocatoria del acto no hacía referencia en absoluto a los caídos del bando franquista, sino que el acto era mucho más “inclusivo”.

A este simpático deán, que una misa sea convocada con la imagen de Franco y José Antonio, con sus banderas, símbolos y escudos preconstitucionales que fueron calificados de dictadura por las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, le parece un magnifico acto de inclusión social, política y religiosa, sin que se le caiga la cara de vergüenza. Rezar, honrar, homenajear a unos dictadores asesinos que dieron un golpe de estado que desembocó en una cruenta guerra civil que mantiene, todavía hoy en día, a decenas de miles de fusilados en las cunetas de nuestras carreteras le parecerá ejemplo de esa integración que merece rezos, plegarias y rogativas por sus almas.

Algo falla en este país cuando desde instituciones como la Iglesia católica se sigue amparando, defendiendo y justificando, de múltiples formas y maneras, a la dictadura franquista, a la que nunca han calificado como tal y a la que siguen viendo con cariño y hasta con una simpatía nada oculta. Pero cuando son raperos o titiriteros se pone en marcha todo el aparato policial, la Audiencia Nacional y el sistema judicial para detener, juzgar y encarcelar cualquier palabra que pueda incomodarles.

Al ver la convocatoria, puse de inmediato un mensaje en Twitter en el que decía: “Confío en que esta misa de exaltación y homenaje al franquismo en la Concatedral de Alicante, finalmente no se haga: por respeto a las víctimas del franquismo, para impedir hacer apología del franquismo y por dignidad democrática”. De inmediato el mensaje se difundió ampliamente, con 9.500 impresiones y 676 interacciones en las que se mostraba el rechazo y la indignación de muchas personas. Pero tampoco la Subdelegación del Gobierno de Alicante se inquietó por una convocatoria manifiestamente ilícita, poniéndose de perfil, como si la cosa no fuera con ellos.

Fue la Dirección General de Memoria Democrática de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana quien de inmediato manifestó públicamente su rotundo rechazo a un acto claramente ilegal que vulneraba la Ley de Memoria Democrática, anunciando que actuaría con la máxima contundencia contra los organizadores de esta exaltación prohibida por las leyes. Y gracias a esta contundencia de los responsables de la Generalitat Valenciana, y al revuelo social contrario al homenaje en la Concatedral, finalmente se abortó la misa homenaje por las almas de los caídos bajo el mandato del dictador, Francisco Franco, que tanto bien consideraba el presbítero que haría por la inclusión de todos, según su cristiano parecer.

En esta historia, cada cual ha quedado fielmente retratado. Pero lo que ha quedado muy claro es que, lo que en Europa es impensable, la exaltación de una dictadura, aquí todavía sigue siendo posible.