Toda herida duele, más cuando no se consigue sanar con medidas convencionales, y esto es lo que parece ocurre en el seno del PP, donde parece, es que no existen espíritus sosegados que se dediquen a apaciguar esos frentes de batalla internos en los que andan revueltos. Y no es que en Génova estén medio aterrados, es que su respiración entrecortada despierta muchas preocupaciones entre sus seguidores, quizás por eso, el PP ha invitado a Cayetana Álvarez de Toledo a dar un paso atrás.

Con tantos rumores o escenificaciones de gresca soterrada, me pregunto ¿Conforman un mismo frente combativo Ayuso y Cayetana frente al PP? Algunos faros del PP andan deprimidos, las cuevas de su alma permanecen desnortadas, la vida pasa gris, muy negra, y el PP inmerso en luchas intestinas, con ella. Y ¿quién apaga este incendio declarado en varios frentes al unísono? ¿Hay pirómanos dentro del PP? ¿Están absortos en sus quehaceres que no distinguen entre ellos y los otros? ¿Por qué no han pedido explicaciones a las dos temerarias con marchamo intrépido o narcisista?

¿Es Pablo Casado laxo o servil? ¿Acaso se perciben en el PP miradas desengañadas y cínicas con ansia de más tronío? ¿Qué es lo que tienen que dirimir en Génova ante tan flagrantes desplantes, provocaciones y desaires públicos de sus disidentes? ¿Por qué no se les muestra la puerta de salida para luego cerrarla con siete cerraduras? ¿Qué Cayetana no piensa entregar su acta de diputada? en las calles sombras y luces cohabitan bañadas de vida. Cuando mi partido permitió el Gobierno de M. Rajoy impidiéndonos volver a votar por tercera vez, fui honrado conmigo mismo y con mi partido, y me fui a casa. Seguir sumando crispación a la crisis del PP, no es honrado. Señoras, no representan los valores de este partido conservador.