La vulgaritat ha eixit de l’armari: Enric Balaguer

Quantes vegades hem escoltat la frase “eixir de l’armari”? En l’actualitat s’aplica a algú que ha pres la decisió de deixar d’ocultar la seua orientació sexual i ha revelat clarament que és homosexual. Com canvien les apreciacions lingüístiques! Quan jo era menut, potser alguns adults hagueren pensat en un xiquet que s’havia amagat dins d’un armari en ple joc que esperava que algun adult el trobara. Segons vaig llegir en una explicació del lingüista Josep Lacreu, aquesta expressió ens arriba de l’anglés, a través dels Estats Units: “come out of the closet”, la traducció literal de la qual és la nostra “eixida de l’armari”. Tot plegat, perquè els temps canvien i vam necessitar una frase que servira perquè algunes persones feren visible la seua identitat sexual. Si l’heterosexualitat no s’amagava, l’homosexualitat tampoc havia de fer-ho. Les diverses llengües no van fer sinó adaptar la frase original a les seues paraules.

En aquesta ocasió no buscava fer una reflexió de caire lingüístic, tot el contrari, volia contar-vos l’experiència personal en rellegir els escrits assagístics del meu mestre, el catedràtic de literatura catalana contemporània de la Universitat d’Alacant, Enric Balaguer. Era l’any 1990 quan vaig rebre les seues primeres classes on explicava la seua visió personal dels principals referents de la nostra literatura del segle XX. Entenia en les seues lliçons que, més enllà de la llista ingent d’autores i d’autors, de les seues obres literàries, calia interpretar-les i entendre com les seues trajectòries eren paral·leles als moviments artístics i filosòfics de l’època contemporània. D’igual manera, vaig conéixer que la literatura catalana no era única, sinó que d’ençà dels moviments finiseculars del segle XIX havia tingut com a companys de viatge les altres literatures europees, la francesa, en primer lloc, i l’espanyola, en segon lloc. Així, vaig entendre per primera vegada termes com literatura comparada o crítica literària, més enllà de definicions de diccionari que potser a l’institut havien fet entendre a un alumne de ciències pures com era jo.

Dijous passat vam assistir a la presentació del número especial que la revista L’Aiguadolç, que publica l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, ha dedicat a l’obra assagística d’Enric Balaguer. L’exemplar, coordinat pel company Joaquim Espinós, on han participat diversos companys de la nostra Universitat com Anna Esteve, M. Àngels Francés o Joan Borja, i d’altres de fora com Joan Garí, Lluís Meseguer, Enric Sòria, Gonçal López-Pampló o Vicent Salvador, entre altres, aborda els principals trets de la seua obra assagística que consta d’una desena de volums. Si he de destacar per als lectors alguns dels seus escrits, permeteu-me que em quede amb tres, Fulls de ruta (2002), Contra la modernitat i altres quimeres (2002) i La vulgaritat i altres tribulacions dels nostres dies (2010), d’on procedeix el titular d’aquest article.

Balaguer alerta sobre la sacralització de l’agressivitat, de la mentida simplificada, de tot allò que és barroer i que no té vergonya en manifestar-se com a tal: ha “eixit de l’armari”. En l’article que citava abans de Josep Lacreu sobre l’expressió esmentada ja ens avisava de la capacitat d’adaptació de les llengües per usar denominacions a noves realitats. Enric Balaguer va encertar en el seu ús, perquè en la nostra societat hem deixat de banda la reflexió calmada i argumentada per donar el valor als exabruptes que ens aboquen a una degradació intel·lectual.

No obstant això, la lectura dels textos de Balaguer ens pot reconfortar, en tant que ofereix opcions de solució dels diversos reptes de la societat actual. La seua opció per un nou humanisme equilibrat i que done cabuda a la diversitat, on l’art continue produint moments de transcendència, aporta una dosi de serenitat. D’igual manera, la seua aposta per una postmodernitat que acoste la cultura occidental a la visió oriental és mostra del desig constant de canvi dels paràmetres sociològics, artístics i literaris del moment actual. És hora, per tant, de fer escoltar la subjectivitat individual, la llibertat personal, les emocions personals, sense histrionismes ni veus que exigeixen tenir la veritat absoluta. Una aposta per un pensament que fomente la llibertat i el respecte de l’ésser humà des de perspectives artístiques i literàries. Una autèntica “eixida de l’armari” perquè sentim en orgull que, com a éssers humans, tots tenim els mateixos drets a fer-nos sentir i abordar els conflictes de manera civilitzada, com pregonaven els teòrics del Noucentisme que ens explicà Balaguer a les classes de la Facultat: “Civilitzats, tanmateix”, com es titulava l’obra de teatre de Carles Soldevila. Ara fa tot just cent anys: tota una profecia!