Una provincia para comérsela

Cada vez que leo en INFORMACION los atinados comentarios que nos ofrece F.J. Benito sobre el trasvase del Tajo, corredor mediterráneo, accesos ferroviarios al puerto y aeropuerto, etcétera, deduzco de su sintaxis e imagino, corriendo el riesgo de equivocarme, a un periodista sentado ante el teclado de su ordenador con un colosal cabreo, mayor que el de una mona cuando tiene su mono, entiéndase no como pareja sino no como abstinencia de cacahuetes. Un enfado similar al que asalta a un servidor y supongo que a muchos alicantinos cuando observamos el desmesurado e injusto ninguneo al que es sometida esta provincia por parte de las administraciones, tanto estatal como comunitaria. Y éste desafecto hacia nuestra tierra no es algo nuevo ni reciente, sino que se remonta a bastantes años atrás, incluso a los de la dictadura. Recuerdo que a finales de los cincuenta del pasado siglo un profesor del bachiller ya nos decía, jugándose el tipo en aquella época, que el abandono de que éramos objeto por parte de los poderes estatales era consecuencia de la manía que nos profesaba el Régimen por haber sido fusilado aquí el líder de Falange y haberse ubicado la sede de la República durante los últimos meses de la guerra civil hasta que los últimos dirigentes de la misma abandonaron el territorio nacional desde un pequeño aeródromo situado en Monóvar. Aquello pudo ser un cuento chino de nuestro profesor pero lo cierto e incontrovertible es que Alicante, siendo la quinta provincia por población y PIB así como la cuarta, quinta y sexta, en diversos parámetros como líneas telefónicas en servicio, parque móvil, planta hotelera, viajeros en aeropuerto y ferrocarril, visitas de turistas, número de extranjeros residentes, etcétera, no merece el trato que recibe desde hace tanto tiempo .El contraste quizá lo tenemos en el puerto, aquí pinchamos en hueso, lo tenemos situado a la cola de los puertos españoles.

La pasada semana hube de viajar a Barcelona y decidí hacerlo por ferrocarril, al que no acudía desde años atrás. Opté por el tren más rápido que se oferta, el Euromed, que invierte cuatro horas y media, Pude constatar que, desde el cambiador de ejes ubicado a la altura de Salou hasta la ciudad condal, circula por vía AVE a 250 Km/hora durante la mayor parte del trayecto, que lo hace en 35 minutos, consumiendo no obstante cuatro horas en los 390 kilómetros restantes, con promedio de 97 a la hora. O sea, lo mismo que un utilitario de hace 15 años por la autopista. No procede lanzar cohetes por esta situación, cierto, pero tampoco sería justo endosar toda la culpa al gobierno central, existen también a mi entender otros agentes responsables, cuando menos por omisión, que no debieran irse de rositas en esta cuestión. Baste recordar al efecto que según leí en este periódico, si la memoria no me gasta una mala pasada, allá por los años 2003/04 y siendo Pascual Maragall presidente de la Generalitat de Cataluña, hizo pública su intención de viajar a Valencia y Murcia para hablar con los dirigentes de esas comunidades. Intentaba posibilitar la unión de fuerzas para presionar ante el gobierno de Madrid y otros organismos europeos, a fin de acelerar la construcción de un corredor ferroviario de alta velocidad que uniera cuanto antes los puertos del mediterráneo español con el de Génova en Italia. Un alto dirigente de la Generalitat Valenciana, no recuerdo si conseller o vicepresidente contestó de inmediato que para tratar de ese asunto haría bien el Sr. Maragall en ahorrarse el viaje porque ellos apostaban por el “Eje de la Prosperidad”. Puede que a alguien le suene esta respuesta, aparte de una colosal falta de educación y cortesía, a jocosa broma, le induzca a la carcajada y se machaque la mollera tratando de averiguar qué diablos de Eje y Prosperidad era esa de la que hablaban. Es posible también que algunos consideraran tal expresión como una absurda “ocurrencia” de aquellas que Rajoy solía atribuir siempre a sus adversarios políticos, aunque en esta ocasión procediera del PP, pero lo cierto es que esa inadecuada y negligente actitud supuso probablemente un frenazo de 20 años a una idea proveniente de un hombre -exalcalde olímpico de Barcelona- que demostró más visión de futuro y mayor calidad política que la mayoría de sus detractores. Y la pregunta que me surge, aun no queriendo que me surja, es la siguiente. ¿Cuántos empresarios de los que actualmente forman parte de la plataforma por el Corredor alzaron la voz y se enfrentaron a aquellos políticos de tan alicortas y estrechas miras? Pues bien, aquel Eje de la Prosperidad que al parecer comandaban Esperanza Aguirre en Madrid, Francisco Camps en Valencia y Jaume Matas en Baleares, -buen trío- apoyado además por José María Aznar, terminó como terminó, más o menos como el rosario de la aurora, y con el corredor mediterráneo a 95 kilómetros hora. Y sin embargo más de uno de aquellos políticos que con tanta desfachatez como ignorancia actuaron en este asunto todavía están en activo y quién sabe si aspirando a alguna medalla por los servicios prestados. Paradojas de la política española que sigue imitando fielmente el comportamiento de los forofos futboleros, amor sin reserva alguna hacia los propios colores y acoso constante e irracional hacia los del adversario, ó dicho de manera deportiva, leves faltas en nuestra área y rotundos y claros penaltis en la contraria Y así nos luce el pelo.

En este viaje observé así mismo la magnífica obra llevada a cabo en la estación de Castellón, soterrada y con un largo túnel que permite atravesar toda la ciudad por el subsuelo, como ocurre con Girona y otras. Me permito recordar que Castellón está en el lugar 22 por PIB y Girona en el 19. ¿Acaso significa este comentario que estoy en desacuerdo con que éstas dos ciudades hayan conseguido estas mejoras en sus infraestructuras que sin duda redundan a su vez en una gran ventaja para su urbanismo? Por supuesto que no, las merecen como las que más. Lo único que digo, y lo quiero decir muy fuerte, es que Alicante no se merece el adefesio de estación de hojalata que nos han regalado y la situación ferroviaria que en general subsiste a lo largo de toda la ciudad, sea la chatarra de vías que adornan la Casa del Mediterráneo y la avenida de Elche, como la que discurre por la costa a partir de San Gabriel, sin olvidar la separación de barrios como Florida y Ciudad de Asís con San Blas, que persiste y seguirá persistiendo, probablemente por los años de los años. Y me niego a decir “Amén”.