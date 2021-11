Que la Dama venga para quedarse

La posible cesión de la Dama a Elx vuelve a ser noticia estos días. No porque se haya dicho que vuelve o que no vuelve, que así es como llevamos un montón de años. Lo ha sido porque la Directora General de Bellas Artes, del Ministerio de Cultura, ha presentado su dimisión.

A partir de ahí se han sucedido toda una serie de especulaciones sobre lo que ha motivado dicha decisión y, especialmente, si se debe a la posibilidad de que la Dama, junto a otras piezas singulares, pudieran cederse temporalmente a sus respectivos lugares de origen, cuestión en la que la experta estaría en contra.

La dimisionaria ni ha confirmado ni desmentido dicha posibilidad. También se alega su posible incompatibilidad con el nuevo ministro. Podría ser esta la causa o la otra, a saber.

En todo caso, lo que queda claro es que la Dama, de momento, no viene. Se lleva reclamando su vuelta casi desde que se fue, tras estar aquí en 2006. Todos los alcaldes lo han intentado con insistencia, a veces parecía que con más que para conseguir inversiones en la ciudad, que ese es otro cantar y casi con tan poco éxito como con lo de la Dama. Todos los gobiernos, hayan sido del PSOE o del PP la han negado, a pesar de que sus representantes en el Ayuntamiento la hayan solicitado. Aquí la piden y en Madrid votan en contra o se abstienen (depende de quién gobierne). Esto sí que merecería una explicación, como decía el alcalde de la película Bienvenido Míster Marshall. Pero no debe tenerla, porque no la dan. Debe ser que es inexplicable.

Mientras tanto, cada año se nos dice que vendrá al siguiente. Esto recuerda aquello del cartel que se ponía en algún comercio: «Hoy no se fía, mañana sí». Al volver al día siguiente, estaba el mismo cartel y vuelta a empezar. Así llevamos años con el tema y parece que va para largo. El ministro Iceta también enfría dicha posibilidad.

Y eso que sólo se pide una cesión temporal. Aunque el Ayuntamiento habla de un año, el Ministerio sólo comentó, hace tiempo, que de autorizarlo sería de 2-4 meses. Y ni así. Y con unas condiciones que, para un plazo tan corto, parecen de difícil justificación. Se habla de desmantelar el MAHE para contextualizar (hasta hace poco era en la Torre del Homenaje del Palacio de Altamira); una partida de 1.200.000 de euros; trasiego de piezas desde La Alcudia al MAHE y las de allí no se sabe dónde, etc. Y todo ello cuando en la ciudad, el resto de instalaciones culturales está como está: el MACE y el Centro de Exposiciones cerrados más de dos años; Las Clarisas y el Molí Real, que se caen; los Baños Árabes olvidados; el MAHE recibiendo «mascletaes», etc.

Tal vez haya que empezar a plantearse que la lucha por la Dama debe ser para que vuelva de forma permanente a su ciudad. Ahora, que tanto se habla de descentralizar, sería un buen momento para ello. Elx tiene capacidad para ubicarla de forma segura, atractiva y visitable para siempre. Valdría la pena. Si ahora viniera para 2 o 4 meses, ¿cuántas generaciones de ilicitanos han de pasar para que algún día puedan ver a la Dama otra vez aquí, si es que volviera alguna vez?. Lógicamente esto choca con el centralismo que tanto abunda en este país. Parece que todo lo importante tiene que estar en Madrid y, a veces, da la impresión de que allí aún no se han dado cuenta de que existe el resto de España. Hace unos días el director del MAN (donde está la Dama) se quejaba, en El País, de que desde 1985 no le entran piezas importantes a su museo porque se quedan en las comunidades autónomas donde se encuentran. A este señor hay que decirle que también existe otra España aparte de su museo y su Madrid. Centralismos así, que comparten muchos altos cargos políticos, son los que crean división y malestar territorial.

Que la Dama venga, pero para quedarse siempre entre nosotros. Estará en su tierra y así si estará justificado su regreso.

Y un sentido homenaje a una persona como Rafael Ramos, que tanto sabía y que tanto quiso a la Dama, a la Alcudia y a su pueblo.