El resfriado

Me ha tocado un resfriado. Así, de pronto. Sin comprar un décimo ni optar a él ni opositar. Sin pedirlo. Y aquí está. Me lo he traído a la oficina, me daba cosa dejarlo solo en casa. No es plan de regresar y que haya contagiado a todo el vecindario. Mi resfriado de vez en cuando se manifiesta, saca su pancarta, se hace notar. Yo lo combato como puedo; con una bufanda, con un Frenadol, con un caldito. Un caldito en taza. Taza que agarro con las dos manos y los hombros encogidos, como la agarran en las películas de sobremesa esos jóvenes atolondrados con jersey navideño y mal de amores. La chimenea al fondo. Como queriendo que el calor de la taza irradie al resto del cuerpo. Es un resfriado noble, no obstante. No ha atacado por los flancos. Traicioneramente. Ha ido directo a la congestión nasal. Igual que un golpista asalta primero el palacio presidencial. Sin rodeos. Lo bueno de estar resfriado es que puedes escribir la palabra trancazo. Eso sin contar que tienes una buena excusa para no ir a determinadas convocatorias. Lo siento, de verdad, es que tengo un trancazo. Ah, vale, cuídate.