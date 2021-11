- ¡Pero si a ti no te gustaba el tenis! -le dice una de las hijas.

-Pero voy cogiéndole el punto -dice él.

He ahí un caso de doble vida curioso, una doble vida llevada a cabo en el interior del hogar. Me pregunto si, en el nivel inconsciente, su entorno se da cuenta de lo que ocurre, aunque lo reprime para evitar meterse en líos. Durante años, los abusos a menores se llevaban a cabo (y quizá todavía) en el entorno familiar. No había, de hecho, lugar más seguro para violar a una criatura que el domicilio propio. ¿Por qué? Porque allí, con frecuencia, se miraba para otro lado. Cuando el abuelo se sobrepasaba con la nieta, la nieta sabía que debía callar porque la culpable era ella. En esto de culpar a la víctima hemos llegado a alcanzar un virtuosismo digno de estudio. No ha habido niña o niño abusados que no se sintieran culpables de que los agredieran.

Cuando los psicólogos hablan de un “ambiente incestuoso”, se refieren a una atmósfera en la que, sin llegar a perpetrarse atrocidades sexuales, se dan las condiciones para que sucedan. No me gusta el deporte en general y cuando tropiezo en la tele con un partido de fútbol, cambio enseguida de canal. Las personas a las que de repente comienza a gustarles la gimnasia rítmica, ¿se preguntan por qué? ¿Vivimos en un mundo prepatológico en el que nada es lo que parece? Quizá sí, no sé. ¿Todo se rompe, todo se corrompe?