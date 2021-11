Violencia de género: la ignorancia también es un crimen

Algo debemos estar haciendo mal cuando no solo no nos desprendemos de la lacra de la violencia de género sino que además no somos capaces como sociedad de hacer entender a amplias franjas de nuestra población la relevancia del problema. Lo primero lo evidencian unos datos demoledores: el pasado año aumentaron más los delitos contra las mujeres, un 24%, que las denuncias por violencia de género, sólo un 14%. Estamos en septiembre y ya hemos rebasado las cifras de mujeres maltratadas, 2.104, que tuvimos en hasta el mismo mes del año anterior, 1.599. Pero la gravedad de esto aumenta de forma exponencial si revisamos los datos del último informe sobre juventud del Centro Reina Sofía, que revela que uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 19 años de edad cree que la violencia contra la mujer es "un invento ideológico". Hay que ser mucho más insistentes y reiterativos con los mensajes porque estamos perdiendo capacidad de convicción y la está ganando quien niega esa violencia. Tal vez haga falta que las víctimas tengan que ir a los centros educativos a contar en primera persona a esos jóvenes descreídos como sus parejas les anularon como personas. Es evidente que algunos de estos teóricos juveniles de alguna conspiración "compran" la propaganda miserable de la ultraderecha, especialmente miserable en su negativa a reconocer este problema (ayer volvieron a romper la unanimidad en el Congreso e impidieron que se leyera una manifiesto contra esta lacra). Desgraciadamente, no son los únicos que manipulan el sufrimiento, porque hoy en día el machismo se ha replegado a zonas de penumbra, no se muestra con tanta contundencia, pero sigue ahí, justificando o comprendiendo actitudes que al final matan a mujeres. Hoy es un día para recordar que nunca debemos olvidar.