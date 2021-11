Un Imserso de miseria

Hosbec disparó ayer toda su artillería, que no es poca, contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La noticia de que el programa del Imserso se queda 20 millones de euros por debajo de lo previsto hizo que los hoteleros estallaran, hartos del desmadre en el que ha convertido Ione Belarra un programa que garantizaba, antes de llegar ella, las vacaciones a miles de personas de la tercera edad. Esa reducción supone, según Hosbec, tarifas de miseria por debajo de los 25 euros por persona y día en el que se había estabilizado el programa antes del recorte de 20 millones. Toni Mayor considera que el precio que se fija por un servicio que incluye alojamiento, pensión completa, wifi gratis, animación y el resto de servicios que presta un hotel no puede costar bajo ningún concepto menos dinero del que supone la manutención de un enfermo en un hospital público. Para la patronal hotelera, la medida está señalando claramente la puerta de salida del programa del Imserso para muchos empresarios de la Costa Blanca, que consideran imposible asumir las pérdidas que podrían provocar.

Rugieron los tigres y ni balaron los corderos. Lo dice Mariola Sabuco en su Contracrónica, imprescindible como suele ser habitual, del pleno del Ayuntamiento de Alicante de ayer que certificó la aprobación de la más regresiva ordenanza de mendicidad y prostitución de la que se dota esta ciudad desde los tiempos de Maricastaña, un lamentable ejemplo de regresión social a tiempos pretéritos y de política de derecha dura, rancia e inmisericorde que protagonizan Vox, PP y Ciudadanos (el orden de prelación es mío: cuando le cedes el protagonismo a un partido de ultraderecha que no gobierna pero que condiciona la política en el Ayuntamiento en aspectos fundamentales, hasta el punto en que lo hace, hay que invertir el orden de importancia de los grupos municipales). Calladitos en Ciudadanos a la espera de un puesto en las listas del PP, ¿es esto lo que nos espera si el PP gana en las próximas citas electorales y no consigue suficiente mayoría? Una incógnita que nadie despeja abiertamente en el Partido Popular pero cuya resolución podemos empezar a averiguar por decisiones como la de ayer. Insisto: no se pierdan la Contracrónica de Mariola para entender la profunda vergüenza que algunos implicados sintieron ayer en el pleno.

Les ofrecemos hoy un completo informe sobre cuáles son los proyectos y las áreas para las que la Generalitat ha presentado iniciativas para captar Fondos Next Generation. Los presentados hasta ahora tienen un valor global de 10.138 millones de euros, de los que ya hemos recibido cerca de 1.500 millones. Son partidas generales que luego se plasmarán en proyectos concretos, aunque ya hay algunos conocidos como la planta para la producción de energía eléctrica con hidrógeno verde para autobuses y camiones o la construcción de varios parques inundables que permitirían evitar inundaciones y reaprovechar el agua de lluvia en distintos usos.

