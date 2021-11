Vox se hace imprescindible. Ahora que son imprescindibles no le basta con apoyar a los gobiernos, lógicamente quieren estar en los gobiernos. El primer aviso serio ha sido en Andalucía. y el segundo pudo ser el de Alicante. Barcala ha sacado adelante la ordenanza de mendicidad con el voto vergonzoso de los populares, y vergonzante de Ciudadanos, pero eso no le librará de verse forzado a reestructurar el equipo de gobierno, cuando Vox lo considere oportuno. La gravedad política de la votación presupuestaria en Andalucía trasciende la propia comunidad, como ya anuncio su presidente, Moreno Bonilla, esto le puede llevar a convocar elecciones anticipadas. Seguir con los presupuestos actuales prorrogados sería un desastre, a pesar de la opinión del vicepresidente andaluz Juan Marín, de Ciudadanos, porque no podrían incluir la financiación del plan de recuperación europeo. Con las perspectivas actuales Ciudadanos prácticamente desaparecerá; mientras que el PP y Vox subirían. El resultado es que la derecha gobernaría con la extrema derecha.

Iván Redondo, el oráculo de la Moncloa, el que fuera jefe de Gabinete de Sánchez hasta hace unas semanas, aventuraba, o sugería, recientemente en un artículo en La Vanguardia, bajo el título de “Audacia”, que el presidente Sánchez haría bien en hacer coincidir las generales con las autonómicas andaluzas. El razonamiento era que las cinco veces que han coincidido ambas elecciones la participación ha estado por encima del 70% y eso beneficia a la izquierda con lo cual el PSOE podría recuperar Andalucía. Seguramente Ximo Puig opinaba lo mismo y por eso hizo coincidir las autonómicas valencianas con las generales cómo forma de inducir una participación más alta.

Está propuesta tiene un problema, no menor, los efectos del presupuesto récord de este año que se ha aprobado en el Congreso esta semana no habrán llegado a la calle. Cuando los proyectos con fondos europeos aprobados hasta la fecha son una cuarta parte del total y apenas se han empezado a ejecutar los ciudadanos no percibirán los beneficios de los fondos de recuperación hasta bien entrado el año próximo. Mientras que completando la legislatura, a principios de 2023, los efectos del récord de inversiones previsto serán visibles. Además, coincidirán las elecciones con las municipales que también inducen fuertemente la participación. El paro se está reduciendo; aumenta el número de afiliados a la Seguridad Social; las exportaciones crecen; los acuerdos de los agentes sociales, salvo el del SMI (salario mínimo interprofesional) han sido una constante; los efectos de la pandemia se han superado mejor que en otros países europeos; y la Bolsa lo nota; el panorama está ensombrecido por la inflación provocada por los costes de la energía, que todavía durará hasta el verano según vaticinan los más optimistas. Dos tercios de los españoles piensan que la situación económica es mala o muy mala; pero esa misma proporción considera que su situación económica personal es buena o muy buena.

Si se anticipan las generales lo que puede peligrar es la operación de unificar a toda la izquierda, a la izquierda del PSOE, que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz. En Andalucía tienen una seria dificultad para pactar con Adelante Andalucía, la versión andaluza de Podemos que lidera Teresa Rodríguez. Suponiendo que le dé tiempo

Si el Partido Popular vuelve a ganar en Andalucía eso reforzará y mucho la posición y el liderazgo de Pablo Casado, pero hará visible, y quizá inevitable, la necesidad de gobernar con la extrema derecha de Vox. Si gana el PP en Andalucía la situación de Casado, frente a Ayuso queda bastante resuelta. Tanto en las fechas de celebración del congreso madrileño, como en quién encabezará a los populares de la capital.

Solo un pacto por la democracia de los partidos mayoritarios -PP y PSOE al menos- como en centro Europa podría evitar la entrada en los gobiernos de Vox. No creo que el PP esté por la labor. Estamos en el sur de Europa. En Suecia prohíben la prostitución y persiguen y multan a los clientes; aquí Barcala persigue y multa a meretrices, izas, rabizas incluso, quizá, a las cortesanas. Se nota la inspiración ultra.