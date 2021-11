En tiempos de la impostura

Si le preguntáramos a Ada Colau, Irene Montero, Yolanda Díaz, Ione Belarra, Fátima Hamed Hossain y a muchas otras empoderadas “qué autor” pronunció la frase “Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción”, es muy posible que ninguna de ellas, o no todas, supieran la respuesta. Pero si esa pregunta la hubiéramos hecho a Oriana Fallaci, fallecida en 2006, una periodista, escritora y feminista mucho antes de las furibundas e impostadas talibanas que estamos acostumbrados en España; a Hakima Abdoun, una feminista marroquí afincada en España y fundadora del colectivo feminista Neswia, o a Wassyla Tamzali, activista argelina por los derechos de las mujeres, seguro que darían la respuesta correcta. Y con ello quiero decir lo que digo: estamos encarcelados en el mundo de la impostura sentada en el sillón de la mediocridad. Cada vez que se oye hablar a ellos y ellas surge una pregunta de difícil respuesta: ¿cómo es posible que esta grotesca y surrealista realidad haya llegado al poder político, a la coacción intelectual, a las costumbres, al arte, a la literatura, al cine, a los medios de comunicación y a los dictados de nuestras vidas al punto de que ya casi nadie se atreva a contradecir esta dictadura de corrección e imposición política y cultural?

Hace unos días veíamos las triunfalistas imágenes de algunas políticas españolas (perdón por si lo de españolas pueda molestar, pero resulta una economía literaria más ajustada que los micronacionalismos a que tendríamos que hacer referencia en tan breve artículo) reunidas en Valencia a mayor gloria de la nueva mercadotecnia de género. Wellcome. Todas ellas se proclaman fervientes defensoras del feminismo más feminista; si se pudiera medir en un termómetro la temperatura de ese feminismo de altiva sororidad, dogmático, de geometría reticular (quien no está en ese círculo canónico, bendecido por las papisas de la ortodoxia, ni es ni será; por tanto, el resto de mujeres abstenerse), de altavoces mediáticos minuciosamente planificados, no transversal, ese termómetro, digo, estallaría su contraste hasta atomizarlo. Pero el problema de la mercadotecnia, la imagen, la visibilidad adquirida por unidades de medida, tiene servidumbres difíciles de explicar, contradicciones que rechinan generando el manido oxímoron de los silencios sonoros. Escuchen leyendo.

Hemos citado al principio del artículo a Fátima Hamed Hossain, mujer ceutí, musulmana y portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Y resulta que esa mujer estaba en la foto del feminismo político de Valencia cubierta con el liberador y feminista hiyab cubriéndole la cabeza. Así, con el velo islámico, tomó posesión en 2007 como diputada de Unión Democrática Ceutí, formación de corte musulmán, haciendo hincapié en “separar la religión de otras actitudes” (El País, 16 de junio de 2007). Los silencios sonoros o el oxímoron transversal. Frente a la agotadora, por extenuante, comprensión y fervor de la izquierda y la extrema izquierda respecto del velo de las mujeres musulmanas, se alzan las voces de mujeres musulmanas contra esa buenista, interesada versión de nuestra extenuante, por agotadora, gauche divine. Mimunt Hamido, escritora melillense, feminista, se subleva contra el velo islámico declarando que “la izquierda, por presumir de multiculturalismo, acepta un símbolo sexista”; “El hiyab… no es un trozo de tela, es el freno que impide a las mujeres ser ciudadanas de pleno derecho”; “Es desolador ver cómo en España se consienten cosas a las musulmanas que no se consentirían al resto de las mujeres”; “Si hablas mal del hiyab, eres islamófoba”.

También El País, para que nadie se ofenda, publicaba el 23 de diciembre de 2016 unas declaraciones de la feminista argelina Wassyla Tamzali didácticas, fáciles de entender por nuestra gauche divine; “Es incompatible ser feminista y llevar velo”; “… no se puede ser feminista con el velo”. Y la feminista Hakima Abdoun declaraba en 2019 que “Europa está cayendo en la trampa islamista con el velo”; “Hay muchas mujeres que viven y hemos vivido obligadas a llevar pañuelo”; “Criticar el velo sigue siendo tabú para muchas feministas en Europa, sobre todo en la izquierda, porque temen que las tachen de colonialistas y racistas”; “Debería ser un deber de los colectivos feministas posicionarnos en contra del velo. Muchas mujeres sufren en todo el mundo represalias por no llevarlo”; “Una prenda así nunca puede ser símbolo del feminismo”. Aquí dejo las frases frente al oxímoron. La reflexión frente a la impostura. Si tienen dudas, oigan los gritos desesperados de las mujeres afganas tras la llegada de los islamistas talibanes ¡“Pretenden borrarnos de la sociedad”!

Escuchando el Piano Concerto No. 2 de Sergei Rachmaninov dirigido por Leopold Stokowski con la Orquesta de Filadelfia, y en un breve encuentro con la pregunta que realizaba al principio, les diré a ustedes dos que tiene trampa, aunque muchas de ellas no lo sepan. “Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción”, un símbolo universal del verdadero feminismo y los derechos de la mujer, no la pronunció ningún autor, ningún hombre, es de Virginia Woolf, la escritora que cuando más difícil era proclamarse feminista, lo hizo. Fundadora del Grupo de Bloomsbury, perseguida por los demonios interiores de una dura y desigual lucha, con solo 59 años, llenó de piedras los bolsillos de su abrigo para mecerse bajo las olas del río Ouse y no volver jamás. Dejó una carta para su hermana Vanessa y otra para su marido Leonard Woolf, las dos personas que más quiso en su vida. “Siento que las olas de mi vida se alzan y rompen a mi alrededor…”, nos regalaba Virginia Woolf en su intimista Las olas. No es fácil de olvidar, y es muy fácil de recomendar a quienes, en su artificial y altiva soberbia, ignorantes, se instalan en la impostura. A más ver.